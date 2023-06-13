В ЯНАО аэропорт подал в суд на мэрию

14 июня 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Руководство аэропорта Тарко-Сале хочет взыскать в районной администрации почти 3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководство аэропорта Тарко-Сале требует от администрации Пуровского района ЯНАО почти три миллиона рублей. Документ зарегистрирован в окружном арбитражном суде. «Истец — „Аэропорт Тарко-Сале“, ответчик — департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района. Сумма исковых требований 2 миллиона 739 тысяч рублей», — следует из информации на официальном сайте арбитражного суда ЯНАО. В пресс-службе администрации Пуровского района корреспонденту агентства отказались сообщить детали, сославшись на то, что раскрытие более подробной информации может затронуть интересы участников судебного процесса. Судом иск принят к рассмотрению, заседание по делу пока не назначено. Ранее URA.RU рассказало, что УФСИН по ЯНАО хотело взыскать неустойку по контракту с Челябинского электрометаллургического комбината. Позже суд отозвал иск по заявлению ответчика.

Руководство аэропорта Тарко-Сале требует от администрации Пуровского района ЯНАО почти три миллиона рублей. Документ зарегистрирован в окружном арбитражном суде. «Истец — „Аэропорт Тарко-Сале“, ответчик — департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района. Сумма исковых требований 2 миллиона 739 тысяч рублей», — следует из информации на официальном сайте арбитражного суда ЯНАО. В пресс-службе администрации Пуровского района корреспонденту агентства отказались сообщить детали, сославшись на то, что раскрытие более подробной информации может затронуть интересы участников судебного процесса. Судом иск принят к рассмотрению, заседание по делу пока не назначено. Ранее URA.RU рассказало, что УФСИН по ЯНАО хотело взыскать неустойку по контракту с Челябинского электрометаллургического комбината. Позже суд отозвал иск по заявлению ответчика.