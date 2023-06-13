В ЯНАО аэропорт подал в суд на мэрию

Руководство аэропорта Тарко-Сале требует от администрации Пуровского района ЯНАО почти три миллиона рублей. Документ зарегистрирован в окружном арбитражном суде.
«Истец — „Аэропорт Тарко-Сале“, ответчик — департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района. Сумма исковых требований 2 миллиона 739 тысяч рублей», — следует из информации на официальном сайте арбитражного суда ЯНАО.
В пресс-службе администрации Пуровского района корреспонденту агентства отказались сообщить детали, сославшись на то, что раскрытие более подробной информации может затронуть интересы участников судебного процесса. Судом иск принят к рассмотрению, заседание по делу пока не назначено.
Ранее URA.RU рассказало, что УФСИН по ЯНАО хотело взыскать неустойку по контракту с Челябинского электрометаллургического комбината. Позже суд отозвал иск по заявлению ответчика.
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