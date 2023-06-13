13 июня 2023

В ЯНАО аэропорт подал в суд на мэрию

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Руководство аэропорта Тарко-Сале хочет взыскать в районной администрации почти 3 млн рублей Фото:

Руководство аэропорта Тарко-Сале требует от администрации Пуровского района ЯНАО почти три миллиона рублей. Документ зарегистрирован в окружном арбитражном суде.

«Истец — „Аэропорт Тарко-Сале“, ответчик — департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района. Сумма исковых требований 2 миллиона 739 тысяч рублей», — следует из информации на официальном сайте арбитражного суда ЯНАО.

В пресс-службе администрации Пуровского района корреспонденту агентства отказались сообщить детали, сославшись на то, что раскрытие более подробной информации может затронуть интересы участников судебного процесса. Судом иск принят к рассмотрению, заседание по делу пока не назначено.

Ранее URA.RU рассказало, что УФСИН по ЯНАО хотело взыскать неустойку по контракту с Челябинского электрометаллургического комбината. Позже суд отозвал иск по заявлению ответчика.

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Руководство аэропорта Тарко-Сале требует от администрации Пуровского района ЯНАО почти три миллиона рублей. Документ зарегистрирован в окружном арбитражном суде. «Истец — „Аэропорт Тарко-Сале“, ответчик — департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района. Сумма исковых требований 2 миллиона 739 тысяч рублей», — следует из информации на официальном сайте арбитражного суда ЯНАО. В пресс-службе администрации Пуровского района корреспонденту агентства отказались сообщить детали, сославшись на то, что раскрытие более подробной информации может затронуть интересы участников судебного процесса. Судом иск принят к рассмотрению, заседание по делу пока не назначено. Ранее URA.RU рассказало, что УФСИН по ЯНАО хотело взыскать неустойку по контракту с Челябинского электрометаллургического комбината. Позже суд отозвал иск по заявлению ответчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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