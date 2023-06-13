Уволившийся главврач остался в курганской больнице

14 июня 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Курганец по своему желанию покинул должность главврача, но остался в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший главный врач Катайской районной больницы в Курганской области Сергей Мисюк, ушедший с руководящей должности по собственному желанию, перешел на другую должность в этом же медучреждении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Главный врач Катайской центральной районной больницы Сергей Мисюк уволился по собственному желанию. Мисюк продолжает работать в больнице в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе», — рассказали URA.RU. Сообщается, что вместо него должность главного врача занимает бывший зам Мисюка — Ольга Унегова. Ее стаж работы в Катайской ЦРБ более 20 лет. Также уволился главный врач Межрайонной больницы №7 в Шумихе. Его место занял анестезиолог-реаниматолог и бывший главврач частного медцентра в Екатеринбурге Александр Савин. Как пояснили URA.RU в курганском депздраве, причинами кадровых изменений в двух этих медучреждениях могли стать два повода: истечение срока трудового договора или неэффективная работа руководителей больниц. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области уволили главврачей двух больниц. Обоих специалистом сменили анестезиологи-реаниматологи. Новый главврач одной из больниц приехал из Екатеринбурга.

Бывший главный врач Катайской районной больницы в Курганской области Сергей Мисюк, ушедший с руководящей должности по собственному желанию, перешел на другую должность в этом же медучреждении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Главный врач Катайской центральной районной больницы Сергей Мисюк уволился по собственному желанию. Мисюк продолжает работать в больнице в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе», — рассказали URA.RU. Сообщается, что вместо него должность главного врача занимает бывший зам Мисюка — Ольга Унегова. Ее стаж работы в Катайской ЦРБ более 20 лет. Также уволился главный врач Межрайонной больницы №7 в Шумихе. Его место занял анестезиолог-реаниматолог и бывший главврач частного медцентра в Екатеринбурге Александр Савин. Как пояснили URA.RU в курганском депздраве, причинами кадровых изменений в двух этих медучреждениях могли стать два повода: истечение срока трудового договора или неэффективная работа руководителей больниц. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области уволили главврачей двух больниц. Обоих специалистом сменили анестезиологи-реаниматологи. Новый главврач одной из больниц приехал из Екатеринбурга.