13 июня 2023

Уволившийся главврач остался в курганской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медик, медицинская маска, врач, фельдшер
Курганец по своему желанию покинул должность главврача, но остался в больнице Фото:

Бывший главный врач Катайской районной больницы в Курганской области Сергей Мисюк, ушедший с руководящей должности по собственному желанию, перешел на другую должность в этом же медучреждении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Главный врач Катайской центральной районной больницы Сергей Мисюк уволился по собственному желанию. Мисюк продолжает работать в больнице в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе», — рассказали URA.RU.

Сообщается, что вместо него должность главного врача занимает бывший зам Мисюка — Ольга Унегова. Ее стаж работы в Катайской ЦРБ более 20 лет. Также уволился главный врач Межрайонной больницы №7 в Шумихе. Его место занял анестезиолог-реаниматолог и бывший главврач частного медцентра в Екатеринбурге Александр Савин. Как пояснили URA.RU в курганском депздраве, причинами кадровых изменений в двух этих медучреждениях могли стать два повода: истечение срока трудового договора или неэффективная работа руководителей больниц.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области уволили главврачей двух больниц. Обоих специалистом сменили анестезиологи-реаниматологи. Новый главврач одной из больниц приехал из Екатеринбурга.

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Бывший главный врач Катайской районной больницы в Курганской области Сергей Мисюк, ушедший с руководящей должности по собственному желанию, перешел на другую должность в этом же медучреждении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Главный врач Катайской центральной районной больницы Сергей Мисюк уволился по собственному желанию. Мисюк продолжает работать в больнице в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе», — рассказали URA.RU. Сообщается, что вместо него должность главного врача занимает бывший зам Мисюка — Ольга Унегова. Ее стаж работы в Катайской ЦРБ более 20 лет. Также уволился главный врач Межрайонной больницы №7 в Шумихе. Его место занял анестезиолог-реаниматолог и бывший главврач частного медцентра в Екатеринбурге Александр Савин. Как пояснили URA.RU в курганском депздраве, причинами кадровых изменений в двух этих медучреждениях могли стать два повода: истечение срока трудового договора или неэффективная работа руководителей больниц. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области уволили главврачей двух больниц. Обоих специалистом сменили анестезиологи-реаниматологи. Новый главврач одной из больниц приехал из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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