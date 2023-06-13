Utair запустит рейсы между городами ХМАО

Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО: Нижневартовском и Няганью. Об этом сообщили агентству в пресс-службе авиакомпании.
«С 21 июня Utair начнет полеты между Нижневартовском и Няганью, они будут выполняться до конца октября. Рейсы введены в рамках программы улучшения транспортной доступности внутри ХМАО», — сообщили в пресс-службе Utair.
Самолеты будут летать по средам: вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани — в 13 часов 50 минут. Время в пути составит 1 час 45 минут. Выполнять рейсы будут самолеты ATR-72, вмещающие до 74 пассажиров.
Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Самолеты авиакомпании выполняют полеты с 6 июня по вторникам.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.