Utair запустит рейсы между городами ХМАО

14 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Самолеты Utair между Нижневартовском и Няганью будут летать по средам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО: Нижневартовском и Няганью. Об этом сообщили агентству в пресс-службе авиакомпании. «С 21 июня Utair начнет полеты между Нижневартовском и Няганью, они будут выполняться до конца октября. Рейсы введены в рамках программы улучшения транспортной доступности внутри ХМАО», — сообщили в пресс-службе Utair. Самолеты будут летать по средам: вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани — в 13 часов 50 минут. Время в пути составит 1 час 45 минут. Выполнять рейсы будут самолеты ATR-72, вмещающие до 74 пассажиров. Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Самолеты авиакомпании выполняют полеты с 6 июня по вторникам.

Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО: Нижневартовском и Няганью. Об этом сообщили агентству в пресс-службе авиакомпании. «С 21 июня Utair начнет полеты между Нижневартовском и Няганью, они будут выполняться до конца октября. Рейсы введены в рамках программы улучшения транспортной доступности внутри ХМАО», — сообщили в пресс-службе Utair. Самолеты будут летать по средам: вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани — в 13 часов 50 минут. Время в пути составит 1 час 45 минут. Выполнять рейсы будут самолеты ATR-72, вмещающие до 74 пассажиров. Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Самолеты авиакомпании выполняют полеты с 6 июня по вторникам.