13 июня 2023

Utair запустит рейсы между городами ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты на пероне, самолеты, аэропорт внуково
Самолеты Utair между Нижневартовском и Няганью будут летать по средам Фото:

Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО: Нижневартовском и Няганью. Об этом сообщили агентству в пресс-службе авиакомпании.

«С 21 июня Utair начнет полеты между Нижневартовском и Няганью, они будут выполняться до конца октября. Рейсы введены в рамках программы улучшения транспортной доступности внутри ХМАО», — сообщили в пресс-службе Utair.

Самолеты будут летать по средам: вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани — в 13 часов 50 минут. Время в пути составит 1 час 45 минут. Выполнять рейсы будут самолеты ATR-72, вмещающие до 74 пассажиров.

Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Самолеты авиакомпании выполняют полеты с 6 июня по вторникам.

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Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО: Нижневартовском и Няганью. Об этом сообщили агентству в пресс-службе авиакомпании. «С 21 июня Utair начнет полеты между Нижневартовском и Няганью, они будут выполняться до конца октября. Рейсы введены в рамках программы улучшения транспортной доступности внутри ХМАО», — сообщили в пресс-службе Utair. Самолеты будут летать по средам: вылет из Нижневартовска в 8 часов 50 минут, а из Нягани — в 13 часов 50 минут. Время в пути составит 1 час 45 минут. Выполнять рейсы будут самолеты ATR-72, вмещающие до 74 пассажиров. Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Самолеты авиакомпании выполняют полеты с 6 июня по вторникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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