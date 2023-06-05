Utair запустила новые рейсы в Сочи из ХМАО

Рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска запланированы по вторникам
Авиакомпания Utair запустила новые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«С 6 июня авиакомпания начнет выполнять полеты по маршруту Сочи — Ханты-Мансийск по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут», — говорится на сайте авиакомпании.
Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит новый рейс из ХМАО в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт выполняются по понедельникам.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!