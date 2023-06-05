Utair запустила новые рейсы в Сочи из ХМАО

06 июня 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска запланированы по вторникам Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons Авиакомпания Utair запустила новые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С 6 июня авиакомпания начнет выполнять полеты по маршруту Сочи — Ханты-Мансийск по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут», — говорится на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит новый рейс из ХМАО в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт выполняются по понедельникам.

Авиакомпания Utair запустила новые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С 6 июня авиакомпания начнет выполнять полеты по маршруту Сочи — Ханты-Мансийск по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут», — говорится на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит новый рейс из ХМАО в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт выполняются по понедельникам.