05 июня 2023
04 июня 2023

Utair запустила новые рейсы в Сочи из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Як-42Д авикомпании UTair (Архивный снимок), utair, як 42, авиаперевозчики, ютэйр, ютейр
Рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска запланированы по вторникам Фото:

Авиакомпания Utair запустила новые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С 6 июня авиакомпания начнет выполнять полеты по маршруту Сочи — Ханты-Мансийск по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут», — говорится на сайте авиакомпании.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит новый рейс из ХМАО в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт выполняются по понедельникам.

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Авиакомпания Utair запустила новые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С 6 июня авиакомпания начнет выполнять полеты по маршруту Сочи — Ханты-Мансийск по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00. Время в пути — 4 часа 40 минут», — говорится на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит новый рейс из ХМАО в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт выполняются по понедельникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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