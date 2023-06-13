Тюменские «наливайки» остались без денег после массового отравления россиян поддельным сидром

Магазины разливных напитков Тюмени терпят убытки после массового отравления россиян сидром

14 июня 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени боятся покупать разливное пиво Фото: Марина Молдавская © URA.RU На фоне массового отравления россиян поддельным сидром, в Тюмени резко упал спрос на разливное пиво. Об этом URA.RU рассказал владелец одной из торговых точек по продаже слабоалкогольных напитков. По его словам, из-за этого коммерсанты, владеющие соответствующим бизнесом, начали нести убытки. «Продажи разливных напитков в Тюмени упали до катастрофического минимума. Люди боятся покупать пиво, которое разливают в тару, непосредственно, в магазинах: предпочитают брать заводское. А ведь лето — это пиковый сезон для любого магазина, где продают напитки. Речь идет о частных предпринимателях, которые держат небольшие магазины», — сообщил тюменский бизнесмен агентству на условиях анонимности. Он добавил, что для привлечения клиентов многие небольшие торговые точки значительно снизили цены на пиво. В крупнейшей сети разливных напитков на территории Тюменской области «Темное&Светлое» URA.RU рассказали о том, что ситуация с отравлением россиян поддельным сидром не сказалась на продажах в магазинах, работающих под брендом «С&Т». «Продажи в Тюменской области незначительно снижались из-за холодной погоды, которая была в начале лета. Ситуация с сидром, в целом, не сказалась на оборотах сети», — рассказали там агентству. Ранее агентство писало о том, что в России произошло массовое отравление людей поддельным сидром марки «Мистер Сидр». Не обошлось без жертв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне массового отравления россиян поддельным сидром, в Тюмени резко упал спрос на разливное пиво. Об этом URA.RU рассказал владелец одной из торговых точек по продаже слабоалкогольных напитков. По его словам, из-за этого коммерсанты, владеющие соответствующим бизнесом, начали нести убытки. «Продажи разливных напитков в Тюмени упали до катастрофического минимума. Люди боятся покупать пиво, которое разливают в тару, непосредственно, в магазинах: предпочитают брать заводское. А ведь лето — это пиковый сезон для любого магазина, где продают напитки. Речь идет о частных предпринимателях, которые держат небольшие магазины», — сообщил тюменский бизнесмен агентству на условиях анонимности. Он добавил, что для привлечения клиентов многие небольшие торговые точки значительно снизили цены на пиво. В крупнейшей сети разливных напитков на территории Тюменской области «Темное&Светлое» URA.RU рассказали о том, что ситуация с отравлением россиян поддельным сидром не сказалась на продажах в магазинах, работающих под брендом «С&Т». «Продажи в Тюменской области незначительно снижались из-за холодной погоды, которая была в начале лета. Ситуация с сидром, в целом, не сказалась на оборотах сети», — рассказали там агентству. Ранее агентство писало о том, что в России произошло массовое отравление людей поддельным сидром марки «Мистер Сидр». Не обошлось без жертв.