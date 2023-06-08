В Курганской области второй человек отравился опасным сидром

Житель Шадринска пострадал от опасного алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

В Курганской области зафиксировали второй случай отравления метанолом, который содержится в сидре, произведенном в Самарской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального управления Роспотребнадзора.

«В управление Роспотребнадзора по Курганской области поступила информация о втором случае острого отравления алкогольной продукцией с метанолом. В результате употребления пивного напитка (сидр) пострадал житель Шадринска. Пострадавший находится в отделении реанимации Шадринской ЦРБ, в состоянии средней степени тяжести», — указано в посте.

Сообщается, что сотрудники ведомства в Курганской области выявили более 18 тысяч литров опасного алкоголя. Его оборот приостановлен. Специалисты Роспотребнадзора взяли напиток на пробы для исследований. «В отношении субъектов предпринимательства, занимающимися реализацией напитков на розлив выдано 466 предостережений о необходимости не допуска в оборот алкогольной продукции (пивных напитков, сидра), изготовленных на территории Самарской области», — сообщают сотрудники ведомства.

Ранее URA.RU писало, что курганская школьница попала в больницу, выпив опасный сидр. Она находилась в тяжелом состоянии.