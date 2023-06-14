Отходам пивного производства миасская техника обеспечит вторичное использование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Миасский завод промышленного оборудования (МЗПО, Челябинская область) начал поставки сепараторов для переработки пивных отходов в Беларусь. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, покупатели приобретают технику для разделения разных видов отходов.

«Начали поставки шнековых сепараторов в Беларусь. Оборудование создано по программе импортозамещения и нацелено на покрытие потребностей импортных марок сепараторов, таких как Cri-Man, Bauer, Fan и других. Техника пользуется спросом среди представителей сельхозпредприятий», — отметили URA.RU на заводе.

География поставок расширяется. В 2022 году заказчики появились в Волгоградской, Тамбовской, Курской, Вологодской, Архангельской, Омской областях, Мордовии и Башкортостане. Первоначально на МЗПО выпускали запчасти: сита и шнеки для импортных сепараторов. Переход на собственную модель EcoPulse показал, что российская техника востребована и в полном комплекте.

В основе работы оборудования лежит разделение жидких отходов с волокнистой структурой на твердую и жидкую фракции. Шнековый сепаратор может работать с разными видами сырья. Предприятия агропромышленного комплекса разделяют навоз, компании пищевой индустрии — кроме, пивной дробины и спиртовой барды, также овощной и фруктовый жом, виноградную мезгу. Техника востребована даже среди фармакологов, сепарирующих маковый жмых, и в целлюлозно-бумажной промышленности, где требуется восстановление волокна из сточных вод.

Для сельхозпроизводителей техника стала особенно актуальна с марта. В России ужесточили закон об отходах животноводства. Миасцы предложили аграриям свое решение.

Сепаратор используют предприятия разных отраслей промышленности Фото: пресс-служба завода МЗПО