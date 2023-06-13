Тюменская компания производила сыры из потенциально опасного сырья

Компания «Тюменские молочные сыры» производила товар из молока, происхождение которого неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
«В ходе анализа данных размещенных в ФГИС „Меркурий“ установлено, что ООО „Тюменские молочные сыры“ ввело в оборот более 26 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. В журнал входной продукции по актам сверки добавлено две партии молока сырого 11020 кг и 15230 кг, происхождение которых установить не удается», — говорится в сообщении.
сообщается, что в системе «Меркурий» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на молоко. Это значит, что сырье не проходило необходимых проверок прежде, чем поступить в производство. Компании объявили предостережение.
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