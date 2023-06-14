В Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург. Скрин

14 июня 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменен Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс YC-9705 «Ямал» в Санкт-Петербург. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, воздушное судно должно было вылететь 15 июня в 09:00 утра. «Самолет CRJ-200 должен был вылететь из Екатеринбурга 15 июня в 09:00 утра и приземлиться в Санкт-Петербургский аэропорт Пулково в 10:20 утра по местному времени. Рейс YC-9705 был отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации информацию получить не удалось. В Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге отменили рейс YC-9705 «Ямал» в Санкт-Петербург. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, воздушное судно должно было вылететь 15 июня в 09:00 утра. «Самолет CRJ-200 должен был вылететь из Екатеринбурга 15 июня в 09:00 утра и приземлиться в Санкт-Петербургский аэропорт Пулково в 10:20 утра по местному времени. Рейс YC-9705 был отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации информацию получить не удалось.