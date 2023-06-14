В Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург. Скрин

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, впп, взлетно-посадочная полоса, самолет на пероне, ак ямал
Рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменен Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс YC-9705 «Ямал» в Санкт-Петербург. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, воздушное судно должно было вылететь 15 июня в 09:00 утра.

«Самолет CRJ-200 должен был вылететь из Екатеринбурга 15 июня в 09:00 утра и приземлиться в Санкт-Петербургский аэропорт Пулково в 10:20 утра по местному времени. Рейс YC-9705 был отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации информацию получить не удалось.

В Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург
В Екатеринбурге отменили рейс в Санкт-Петербург

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В Екатеринбурге отменили рейс YC-9705 «Ямал» в Санкт-Петербург. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, воздушное судно должно было вылететь 15 июня в 09:00 утра. «Самолет CRJ-200 должен был вылететь из Екатеринбурга 15 июня в 09:00 утра и приземлиться в Санкт-Петербургский аэропорт Пулково в 10:20 утра по местному времени. Рейс YC-9705 был отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации информацию получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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