Мэр Ханты-Мансийска раскрыл планы по благоустройству

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш. Об этом мэр рассказал в социальных сетях.
«Мы завершили голосование за выбор территорий, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта „Формирование комфортной городской среды“. Более двух тысяч человек проголосовали за реализацию очередного этапа благоустройства набережной реки Иртыш. По правилам участия в проекте, эта территория будет обустроена в первую очередь», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Ряшина.
Уточняется, что на набережной организуют площадку для отдыха и спорта. Появится многофункциональный гимнастический комплекс, трибуна, беседки и новые прогулочные маршруты.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какие территории в округе будут благоустроены в первую очередь. Территории благоустройства были определены по итогам всероссийского онлайн-голосования.
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