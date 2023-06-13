13 июня 2023

Мэр Ханты-Мансийска раскрыл планы по благоустройству

Мэр Ханты-Мансийска сообщил итоги голосования по выбору территорий благоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
На набережной реки Иртыш появятся новые прогулочные маршруты Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш. Об этом мэр рассказал в социальных сетях.

«Мы завершили голосование за выбор территорий, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта „Формирование комфортной городской среды“. Более двух тысяч человек проголосовали за реализацию очередного этапа благоустройства набережной реки Иртыш. По правилам участия в проекте, эта территория будет обустроена в первую очередь», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Ряшина.

Уточняется, что на набережной организуют площадку для отдыха и спорта. Появится многофункциональный гимнастический комплекс, трибуна, беседки и новые прогулочные маршруты.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какие территории в округе будут благоустроены в первую очередь. Территории благоустройства были определены по итогам всероссийского онлайн-голосования.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «Мы завершили голосование за выбор территорий, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта „Формирование комфортной городской среды“. Более двух тысяч человек проголосовали за реализацию очередного этапа благоустройства набережной реки Иртыш. По правилам участия в проекте, эта территория будет обустроена в первую очередь», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Ряшина. Уточняется, что на набережной организуют площадку для отдыха и спорта. Появится многофункциональный гимнастический комплекс, трибуна, беседки и новые прогулочные маршруты. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какие территории в округе будут благоустроены в первую очередь. Территории благоустройства были определены по итогам всероссийского онлайн-голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...