Мэр Ханты-Мансийска раскрыл планы по благоустройству

Мэр Ханты-Мансийска сообщил итоги голосования по выбору территорий благоустройства

14 июня 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

На набережной реки Иртыш появятся новые прогулочные маршруты Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «Мы завершили голосование за выбор территорий, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта „Формирование комфортной городской среды“. Более двух тысяч человек проголосовали за реализацию очередного этапа благоустройства набережной реки Иртыш. По правилам участия в проекте, эта территория будет обустроена в первую очередь», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Ряшина. Уточняется, что на набережной организуют площадку для отдыха и спорта. Появится многофункциональный гимнастический комплекс, трибуна, беседки и новые прогулочные маршруты. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какие территории в округе будут благоустроены в первую очередь. Территории благоустройства были определены по итогам всероссийского онлайн-голосования.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «Мы завершили голосование за выбор территорий, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта „Формирование комфортной городской среды“. Более двух тысяч человек проголосовали за реализацию очередного этапа благоустройства набережной реки Иртыш. По правилам участия в проекте, эта территория будет обустроена в первую очередь», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Ряшина. Уточняется, что на набережной организуют площадку для отдыха и спорта. Появится многофункциональный гимнастический комплекс, трибуна, беседки и новые прогулочные маршруты. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, какие территории в округе будут благоустроены в первую очередь. Территории благоустройства были определены по итогам всероссийского онлайн-голосования.