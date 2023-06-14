Президент Путин наградил челябинских медиков

Президент отметил заслуги челябинских врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил госнаградами трех медиков Челябинской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Указ президента России о награждении государственными наградами от 14 июня 2023 года № 441 «За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в официальном документе.

Согласно указу президента, звание «Заслуженный врач РФ» получили двое заведующих отделениями из ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Ольга Ефремова и Сергей Пашнин. Также званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ» отмечена старшая медсестра ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Людмила Шумакова.

Ранее президент Владимир Путин присвоил почетные звания, а также наградил орденами и медалями большую группу атомщиков, металлургов и машиностроителей из Челябинской области. Указ главы государства опубликован 6 июня.