14 июня 2023

Президент Путин наградил челябинских медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент отметил заслуги челябинских врачей Фото:

Президент России Владимир Путин отметил госнаградами трех медиков Челябинской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Указ президента России о награждении государственными наградами от 14 июня 2023 года № 441 «За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в официальном документе.

Согласно указу президента, звание «Заслуженный врач РФ» получили двое заведующих отделениями из ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Ольга Ефремова и Сергей Пашнин. Также званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ» отмечена старшая медсестра ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Людмила Шумакова.

Ранее президент Владимир Путин присвоил почетные звания, а также наградил орденами и медалями большую группу атомщиков, металлургов и машиностроителей из Челябинской области. Указ главы государства опубликован 6 июня.

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Президент России Владимир Путин отметил госнаградами трех медиков Челябинской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента России о награждении государственными наградами от 14 июня 2023 года № 441 «За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в официальном документе. Согласно указу президента, звание «Заслуженный врач РФ» получили двое заведующих отделениями из ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Ольга Ефремова и Сергей Пашнин. Также званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ» отмечена старшая медсестра ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Людмила Шумакова. Ранее президент Владимир Путин присвоил почетные звания, а также наградил орденами и медалями большую группу атомщиков, металлургов и машиностроителей из Челябинской области. Указ главы государства опубликован 6 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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