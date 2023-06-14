14 июня 2023

В Свердловской области пропал мужчина с двумя шрамами. Фото

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Мужчина ушел из дома 15 апреля (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) разыскивают 43-летнего Алексея Нуртдинова со шрамом на лбу и под левым глазом, который пропал 15 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Abris.

«Внимание, пропал 43-летний Алексей Нуртдинов, у него есть шрам на лбу и под левым глазом. Он потерялся 15 апреля», — говорится в сообщении отряда Abris в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 170-175 сантиметров, русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение. Мужчина был одет в темно-синие джинсы, черную легкую куртку и ботинки с острым носом.

Если вам известно местонахождение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы, которые помогут распространить ориентировки.

Мужчина был одет в легкую черную курточку
Мужчина был одет в легкую черную курточку
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) разыскивают 43-летнего Алексея Нуртдинова со шрамом на лбу и под левым глазом, который пропал 15 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Abris. «Внимание, пропал 43-летний Алексей Нуртдинов, у него есть шрам на лбу и под левым глазом. Он потерялся 15 апреля», — говорится в сообщении отряда Abris в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост 170-175 сантиметров, русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение. Мужчина был одет в темно-синие джинсы, черную легкую куртку и ботинки с острым носом. Если вам известно местонахождение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы, которые помогут распространить ориентировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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