В Свердловской области пропал мужчина с двумя шрамами. Фото

15 июня 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 15 апреля (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) разыскивают 43-летнего Алексея Нуртдинова со шрамом на лбу и под левым глазом, который пропал 15 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Abris. «Внимание, пропал 43-летний Алексей Нуртдинов, у него есть шрам на лбу и под левым глазом. Он потерялся 15 апреля», — говорится в сообщении отряда Abris в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост 170-175 сантиметров, русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение. Мужчина был одет в темно-синие джинсы, черную легкую куртку и ботинки с острым носом. Если вам известно местонахождение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы, которые помогут распространить ориентировки. Мужчина был одет в легкую черную курточку Фото: сообщество «ДПСО ABRIS» в соцсети «ВКонтакте»

В Первоуральске (Свердловская область) разыскивают 43-летнего Алексея Нуртдинова со шрамом на лбу и под левым глазом, который пропал 15 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Abris. «Внимание, пропал 43-летний Алексей Нуртдинов, у него есть шрам на лбу и под левым глазом. Он потерялся 15 апреля», — говорится в сообщении отряда Abris в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост 170-175 сантиметров, русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение. Мужчина был одет в темно-синие джинсы, черную легкую куртку и ботинки с острым носом. Если вам известно местонахождение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы, которые помогут распространить ориентировки.