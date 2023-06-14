В Первоуральске (Свердловская область) разыскивают 43-летнего Алексея Нуртдинова со шрамом на лбу и под левым глазом, который пропал 15 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Abris.
«Внимание, пропал 43-летний Алексей Нуртдинов, у него есть шрам на лбу и под левым глазом. Он потерялся 15 апреля», — говорится в сообщении отряда Abris в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 170-175 сантиметров, русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение. Мужчина был одет в темно-синие джинсы, черную легкую куртку и ботинки с острым носом.
Если вам известно местонахождение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (999) 560-66-13 или +7 (961) 767-17-49. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы, которые помогут распространить ориентировки.
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