14 июня 2023

В Курганской области открылись пункты помощи эвакуированным жителям Белгородской области

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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, гуманитарка, российский красный крест, помощь беженцам
В пунктах приема помощи принимают продукты питания и средства гигиены Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Об этом сообщается в администрациях округов.

«Пункт в Кургане работает по ул. Советская, 110. Сюда можно принести продукты питания долгосрочного хранения: крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие. Также принимаются детское питание, средства личной гигиены (зубная паста, зубные щетки, влажные салфетки, мыло и т. д.). В Шадринске он располагается по ул. Октябрьская, 59», — говорится в официальном telegram-канале Шадринского муниципального округа.

Пункт приема работает ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных. Гуманитарная помощь также принимается во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения. Еще один пункт помощи открыт в Шумихе.

Ранее URA.RU писало, что в Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек из-за обстрелов ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, более восьми тысяч граждан расположены в пунктах временного размещения. По всей России для пострадавших и эвакуированных белгородцев собирается гуманитарная помощь.

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В Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Об этом сообщается в администрациях округов. «Пункт в Кургане работает по ул. Советская, 110. Сюда можно принести продукты питания долгосрочного хранения: крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие. Также принимаются детское питание, средства личной гигиены (зубная паста, зубные щетки, влажные салфетки, мыло и т. д.). В Шадринске он располагается по ул. Октябрьская, 59», — говорится в официальном telegram-канале Шадринского муниципального округа. Пункт приема работает ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных. Гуманитарная помощь также принимается во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения. Еще один пункт помощи открыт в Шумихе. Ранее URA.RU писало, что в Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек из-за обстрелов ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, более восьми тысяч граждан расположены в пунктах временного размещения. По всей России для пострадавших и эвакуированных белгородцев собирается гуманитарная помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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