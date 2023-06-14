В Курганской области открылись пункты помощи эвакуированным жителям Белгородской области

15 июня 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

В пунктах приема помощи принимают продукты питания и средства гигиены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Об этом сообщается в администрациях округов. «Пункт в Кургане работает по ул. Советская, 110. Сюда можно принести продукты питания долгосрочного хранения: крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие. Также принимаются детское питание, средства личной гигиены (зубная паста, зубные щетки, влажные салфетки, мыло и т. д.). В Шадринске он располагается по ул. Октябрьская, 59», — говорится в официальном telegram-канале Шадринского муниципального округа. Пункт приема работает ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных. Гуманитарная помощь также принимается во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения. Еще один пункт помощи открыт в Шумихе. Ранее URA.RU писало, что в Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек из-за обстрелов ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, более восьми тысяч граждан расположены в пунктах временного размещения. По всей России для пострадавших и эвакуированных белгородцев собирается гуманитарная помощь.

В Курганской области с 15 июня открылись пункты приема помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Об этом сообщается в администрациях округов. «Пункт в Кургане работает по ул. Советская, 110. Сюда можно принести продукты питания долгосрочного хранения: крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие. Также принимаются детское питание, средства личной гигиены (зубная паста, зубные щетки, влажные салфетки, мыло и т. д.). В Шадринске он располагается по ул. Октябрьская, 59», — говорится в официальном telegram-канале Шадринского муниципального округа. Пункт приема работает ежедневно с 10.00 до 19.00 без выходных. Гуманитарная помощь также принимается во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения. Еще один пункт помощи открыт в Шумихе. Ранее URA.RU писало, что в Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек из-за обстрелов ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, более восьми тысяч граждан расположены в пунктах временного размещения. По всей России для пострадавших и эвакуированных белгородцев собирается гуманитарная помощь.