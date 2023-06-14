Челябинский генерал СК доложит Бастрыкину о семье с ребенком-инвалидом

15 июня 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Петру Решетникову поручено доложить о результатах проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель челябинского управления СКР Петр Решетников доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе проверки по фактам нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата. «Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах проводимой проверки о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в Челябинске. Глава ведомства поручил следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что о нарушениях со стороны органов власти писали в СМИ. История заключается в том, что матери ребенка не выдают квартиру в социальном доме. Она неоднократно обращалась с указанной проблемой к местным властям, однако результата не последовало. Сейчас следователи проведут проверку, по результатам которой будет дана надлежащая правовая оценка действий (бездействия) всех без исключения лиц, причастных к возможным нарушениям.

Руководитель челябинского управления СКР Петр Решетников доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе проверки по фактам нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата. «Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах проводимой проверки о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в Челябинске. Глава ведомства поручил следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что о нарушениях со стороны органов власти писали в СМИ. История заключается в том, что матери ребенка не выдают квартиру в социальном доме. Она неоднократно обращалась с указанной проблемой к местным властям, однако результата не последовало. Сейчас следователи проведут проверку, по результатам которой будет дана надлежащая правовая оценка действий (бездействия) всех без исключения лиц, причастных к возможным нарушениям.