Челябинский генерал СК доложит Бастрыкину о семье с ребенком-инвалидом

Руководитель челябинского управления СКР Петр Решетников доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе проверки по фактам нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата.
«Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах проводимой проверки о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в Челябинске. Глава ведомства поручил следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.
Там отметили, что о нарушениях со стороны органов власти писали в СМИ. История заключается в том, что матери ребенка не выдают квартиру в социальном доме. Она неоднократно обращалась с указанной проблемой к местным властям, однако результата не последовало. Сейчас следователи проведут проверку, по результатам которой будет дана надлежащая правовая оценка действий (бездействия) всех без исключения лиц, причастных к возможным нарушениям.
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