14 июня 2023

Челябинский генерал СК доложит Бастрыкину о семье с ребенком-инвалидом

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , портрет, решетников петр
Петру Решетникову поручено доложить о результатах проверки Фото:

Руководитель челябинского управления СКР Петр Решетников доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе проверки по фактам нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата.

«Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах проводимой проверки о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в Челябинске. Глава ведомства поручил следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что о нарушениях со стороны органов власти писали в СМИ. История заключается в том, что матери ребенка не выдают квартиру в социальном доме. Она неоднократно обращалась с указанной проблемой к местным властям, однако результата не последовало. Сейчас следователи проведут проверку, по результатам которой будет дана надлежащая правовая оценка действий (бездействия) всех без исключения лиц, причастных к возможным нарушениям.

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Руководитель челябинского управления СКР Петр Решетников доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе проверки по фактам нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата. «Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах проводимой проверки о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в Челябинске. Глава ведомства поручил следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что о нарушениях со стороны органов власти писали в СМИ. История заключается в том, что матери ребенка не выдают квартиру в социальном доме. Она неоднократно обращалась с указанной проблемой к местным властям, однако результата не последовало. Сейчас следователи проведут проверку, по результатам которой будет дана надлежащая правовая оценка действий (бездействия) всех без исключения лиц, причастных к возможным нарушениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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