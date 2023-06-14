Змей на Таганае туристы встречают часто Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на лесную тропу выползли три гадюки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, кампанию змей встретили на склоне Двуглавой сопки.

«Лучшее, что можно сделать, увидев на склоне Двуглавой сопки эту компанию гадюк — просто идти дальше. Первыми змеи никогда не нападут, агрессию они могут проявить только в ответ на угрозу», — отметили URA.RU в учреждении.

Специалисты отметили, что змеи при хорошей погоде могут выползать на открытые участки леса, чтобы погреться. Тепло помогает им поддерживать не только нужную температуру тела, но и необходимый для организма уровень витаминов и минералов.

Кроме гадюк, путешественники на Таганае могут встретить безопасных ужей. Но и ядовитые змеи часто попадаются. В основном они обитают на Киалиме.