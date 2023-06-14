14 июня 2023

На лесную тропу в Златоусте выползли гадюки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, откликной гребень, таганай
Змей на Таганае туристы встречают часто Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на лесную тропу выползли три гадюки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, кампанию змей встретили на склоне Двуглавой сопки.

«Лучшее, что можно сделать, увидев на склоне Двуглавой сопки эту компанию гадюк — просто идти дальше. Первыми змеи никогда не нападут, агрессию они могут проявить только в ответ на угрозу», — отметили URA.RU в учреждении.

Специалисты отметили, что змеи при хорошей погоде могут выползать на открытые участки леса, чтобы погреться. Тепло помогает им поддерживать не только нужную температуру тела, но и необходимый для организма уровень витаминов и минералов.

Кроме гадюк, путешественники на Таганае могут встретить безопасных ужей. Но и ядовитые змеи часто попадаются. В основном они обитают на Киалиме.

Контактировать со змеями специалисты не рекомендуют: пресмыкающиеся в теплую погоду греются на солнце
Контактировать со змеями специалисты не рекомендуют: пресмыкающиеся в теплую погоду греются на солнце
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на лесную тропу выползли три гадюки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, кампанию змей встретили на склоне Двуглавой сопки. «Лучшее, что можно сделать, увидев на склоне Двуглавой сопки эту компанию гадюк — просто идти дальше. Первыми змеи никогда не нападут, агрессию они могут проявить только в ответ на угрозу», — отметили URA.RU в учреждении. Специалисты отметили, что змеи при хорошей погоде могут выползать на открытые участки леса, чтобы погреться. Тепло помогает им поддерживать не только нужную температуру тела, но и необходимый для организма уровень витаминов и минералов. Кроме гадюк, путешественники на Таганае могут встретить безопасных ужей. Но и ядовитые змеи часто попадаются. В основном они обитают на Киалиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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