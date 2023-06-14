Свердловские силовики возбудили 23 уголовных дела против сотрудников ГУФСИН

15 июня 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Подробности уголовных дел в отношении сотрудников свердловское ГУФСИН не раскрывает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении девяти сотрудников ГУФСИН по Свердловской области с начала года возбуждено 23 уголовных дела. Таков итог работы управления собственной безопасности (УСБ), сообщили в пресс-службе ведомства. Всего по итогам первых пяти месяцев 2023-го УСБ возбудило 38 дел. «По результатам проведенных сотрудниками УСБ мероприятий за пять месяцев 2023 года было возбуждено 38 уголовных дел, из которых 23 дела в отношении девяти сотрудников и работников УИС Свердловской области, 11 — уголовных дел в отношении осужденных, четыре уголовных дела в отношении граждан», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН. Там уточнили, что УСБ постоянно ведет подобную профилактическую работу среди сотрудников. В работе принимают участие и другие правоохранительные органы, включая прокуратуру, СК, ФСБ и полицию. В частности, шесть уголовных дел с начала года были возбуждены по результатам совместных усилий с ГУ МВД по Свердловской области.

В отношении девяти сотрудников ГУФСИН по Свердловской области с начала года возбуждено 23 уголовных дела. Таков итог работы управления собственной безопасности (УСБ), сообщили в пресс-службе ведомства. Всего по итогам первых пяти месяцев 2023-го УСБ возбудило 38 дел. «По результатам проведенных сотрудниками УСБ мероприятий за пять месяцев 2023 года было возбуждено 38 уголовных дел, из которых 23 дела в отношении девяти сотрудников и работников УИС Свердловской области, 11 — уголовных дел в отношении осужденных, четыре уголовных дела в отношении граждан», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН. Там уточнили, что УСБ постоянно ведет подобную профилактическую работу среди сотрудников. В работе принимают участие и другие правоохранительные органы, включая прокуратуру, СК, ФСБ и полицию. В частности, шесть уголовных дел с начала года были возбуждены по результатам совместных усилий с ГУ МВД по Свердловской области.