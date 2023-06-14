14 июня 2023

Свердловские силовики возбудили 23 уголовных дела против сотрудников ГУФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, суд, личное дело, сотрудник фсин
Подробности уголовных дел в отношении сотрудников свердловское ГУФСИН не раскрывает Фото:

В отношении девяти сотрудников ГУФСИН по Свердловской области с начала года возбуждено 23 уголовных дела. Таков итог работы управления собственной безопасности (УСБ), сообщили в пресс-службе ведомства. Всего по итогам первых пяти месяцев 2023-го УСБ возбудило 38 дел.

«По результатам проведенных сотрудниками УСБ мероприятий за пять месяцев 2023 года было возбуждено 38 уголовных дел, из которых 23 дела в отношении девяти сотрудников и работников УИС Свердловской области, 11 — уголовных дел в отношении осужденных, четыре уголовных дела в отношении граждан», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН. Там уточнили, что УСБ постоянно ведет подобную профилактическую работу среди сотрудников.

В работе принимают участие и другие правоохранительные органы, включая прокуратуру, СК, ФСБ и полицию. В частности, шесть уголовных дел с начала года были возбуждены по результатам совместных усилий с ГУ МВД по Свердловской области.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении девяти сотрудников ГУФСИН по Свердловской области с начала года возбуждено 23 уголовных дела. Таков итог работы управления собственной безопасности (УСБ), сообщили в пресс-службе ведомства. Всего по итогам первых пяти месяцев 2023-го УСБ возбудило 38 дел. «По результатам проведенных сотрудниками УСБ мероприятий за пять месяцев 2023 года было возбуждено 38 уголовных дел, из которых 23 дела в отношении девяти сотрудников и работников УИС Свердловской области, 11 — уголовных дел в отношении осужденных, четыре уголовных дела в отношении граждан», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН. Там уточнили, что УСБ постоянно ведет подобную профилактическую работу среди сотрудников. В работе принимают участие и другие правоохранительные органы, включая прокуратуру, СК, ФСБ и полицию. В частности, шесть уголовных дел с начала года были возбуждены по результатам совместных усилий с ГУ МВД по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...