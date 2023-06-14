14 июня 2023

В Екатеринбурге продается за 110 млн рублей элитный дом с прудом, наполненным карпами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, дом
В столице Урала за 110 млн рублей продается дом с прудом и зимним садом Фото:

В одном из самых престижных коттеджных поселков Екатеринбурга выставили на продажу за 110 млн рублей элитный дом с зимним садом, верандой и прудом с карпами. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

«Дом расположен среди вековых сосен на участке с ландшафтным дизайном. Также на участке расположились тропинка, воздушный мост, пруд с карпами, летний домик и закрытая летняя веранда с зоной для гриля. Стоимость продажи 110 млн рублей», — сказано в объявлении. Жилье оснащено интегрированной системой «умный дом». Общая площадь участка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, а сам дом — 444 квадратных метров.

Владелец уверяет, что внутренняя отделка выполнена высококачественными материалами и мебелью от бренда Francesco Molon. Также в доме есть гараж, гардеробная и сауна.

Ранее URA.RU писало, что в элитном доме Екатеринбурга выставили на продажу роскошную квартиру по соседству с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Стоимость 143,3 квадратных метров жилья составляет 23,8 млн рублей.

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В одном из самых престижных коттеджных поселков Екатеринбурга выставили на продажу за 110 млн рублей элитный дом с зимним садом, верандой и прудом с карпами. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». «Дом расположен среди вековых сосен на участке с ландшафтным дизайном. Также на участке расположились тропинка, воздушный мост, пруд с карпами, летний домик и закрытая летняя веранда с зоной для гриля. Стоимость продажи 110 млн рублей», — сказано в объявлении. Жилье оснащено интегрированной системой «умный дом». Общая площадь участка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, а сам дом — 444 квадратных метров. Владелец уверяет, что внутренняя отделка выполнена высококачественными материалами и мебелью от бренда Francesco Molon. Также в доме есть гараж, гардеробная и сауна. Ранее URA.RU писало, что в элитном доме Екатеринбурга выставили на продажу роскошную квартиру по соседству с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Стоимость 143,3 квадратных метров жилья составляет 23,8 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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