В одном из самых престижных коттеджных поселков Екатеринбурга выставили на продажу за 110 млн рублей элитный дом с зимним садом, верандой и прудом с карпами. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».
«Дом расположен среди вековых сосен на участке с ландшафтным дизайном. Также на участке расположились тропинка, воздушный мост, пруд с карпами, летний домик и закрытая летняя веранда с зоной для гриля. Стоимость продажи 110 млн рублей», — сказано в объявлении. Жилье оснащено интегрированной системой «умный дом». Общая площадь участка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, а сам дом — 444 квадратных метров.
Владелец уверяет, что внутренняя отделка выполнена высококачественными материалами и мебелью от бренда Francesco Molon. Также в доме есть гараж, гардеробная и сауна.
Ранее URA.RU писало, что в элитном доме Екатеринбурга выставили на продажу роскошную квартиру по соседству с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Стоимость 143,3 квадратных метров жилья составляет 23,8 млн рублей.
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