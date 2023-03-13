Элитную недвижимость в центре Екатеринбурга оценивают в 23,8 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В элитном доме Екатеринбурга на улице Николая Никонова, 4 выставили на продажу роскошную трехкомнатную квартиру по соседству с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым общей площадью 143,3 квадратных метров за 23,8 млн рублей. Объявление об этом появилось на сайте продажи недвижимости N1.

«Общая площадь трехкомнатной квартиры, стоимостью 23,8 млн рублей, на пятом этаже составляет 143,3 квадратных метров. В эксклюзивном исполнении премиальные материалы и натуральное дерево. Окна выходят на храм и пруд, в квартире имеются трехметровые потолки. Ключевые объекты инфраструктуры: девять музеев, набережная городского пруда, два зеленых парка, спортивный комплекс ДИВС и сад Вайнера. Также в одном доме статусные соседи», — говорится в объявлении. В этом же доме расположена квартира во владении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Продавец утверждает, что приобретая данную квартиру, можно быть уверенным — аналога ей нет. «Если Вы цените просторность, основательность, индивидуальность, откровенную неповторимость, а также держите руку на пульсе и нераздельно связаны с жизнью в центре нашего любимого Екатеринбурга, тогда рады знакомству», — пишет он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе Химмаш на продажу выставили квартиру за 2,9 млрд рублей. Общая площадь недвижимости составляет 47,7 квадратных метров.

Квартира расположена по соседству с Куйвашевым Фото: сайт по продаже недвижимости N1

Общая площадь квартиры составляет 143,3 квадратных метров Фото: сайт по продаже недвижимости N1

Продажа квартиры в элитном доме по адресу Николая Никонова, 4 Фото: сайт по продаже недвижимости N1

В Екатеринбурге продают квартиру по соседству с губернатором Свердловской области за 23,8 млн рублей Фото: сайт по продаже недвижимости N1