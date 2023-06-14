Выборы в Пермском крае будут проходить три дня

15 июня 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Урны для голосования будут находиться под постоянным видеонаблюдением Фото: Сергей Русанов © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о проведении трехдневного голосования в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома. Жители смогут прийти на участки 8, 9, и 10 сентября. «Решение аргументировано, прежде всего, тем, что на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей. Оно удобно с точки зрения выбора даты посещения избирательного участка», — пояснили в ведомстве. В избирательной комиссии подчеркнули, что на всех участках будет осуществляться видеонаблюдение. А бюллетени будут храниться в сейф-пакетах — также под камерами. Ранее ЦИК поддержал заявку Пермского края на проведение дистанционного электронного голосования. В сентябре 2023 года в Прикамье будут выбирать депутата заксобрания по округу №17, новые составы дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов.

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о проведении трехдневного голосования в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома. Жители смогут прийти на участки 8, 9, и 10 сентября. «Решение аргументировано, прежде всего, тем, что на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей. Оно удобно с точки зрения выбора даты посещения избирательного участка», — пояснили в ведомстве. В избирательной комиссии подчеркнули, что на всех участках будет осуществляться видеонаблюдение. А бюллетени будут храниться в сейф-пакетах — также под камерами. Ранее ЦИК поддержал заявку Пермского края на проведение дистанционного электронного голосования. В сентябре 2023 года в Прикамье будут выбирать депутата заксобрания по округу №17, новые составы дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов.