14 июня 2023

Выборы в Пермском крае будут проходить три дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы, архив. Пермь, выборы, уик, урна для голосования
Урны для голосования будут находиться под постоянным видеонаблюдением Фото:

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о проведении трехдневного голосования в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома. Жители смогут прийти на участки 8, 9, и 10 сентября.

«Решение аргументировано, прежде всего, тем, что на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей. Оно удобно с точки зрения выбора даты посещения избирательного участка», — пояснили в ведомстве.

В избирательной комиссии подчеркнули, что на всех участках будет осуществляться видеонаблюдение. А бюллетени будут храниться в сейф-пакетах — также под камерами. Ранее ЦИК поддержал заявку Пермского края на проведение дистанционного электронного голосования. В сентябре 2023 года в Прикамье будут выбирать депутата заксобрания по округу №17, новые составы дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов.

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Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о проведении трехдневного голосования в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома. Жители смогут прийти на участки 8, 9, и 10 сентября. «Решение аргументировано, прежде всего, тем, что на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей. Оно удобно с точки зрения выбора даты посещения избирательного участка», — пояснили в ведомстве. В избирательной комиссии подчеркнули, что на всех участках будет осуществляться видеонаблюдение. А бюллетени будут храниться в сейф-пакетах — также под камерами. Ранее ЦИК поддержал заявку Пермского края на проведение дистанционного электронного голосования. В сентябре 2023 года в Прикамье будут выбирать депутата заксобрания по округу №17, новые составы дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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