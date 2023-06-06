06 июня 2023

Выборы в Пермском крае будут проходить в новом формате

Элла Памфилова выбрала Пермский край для проведения электронного голосования
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова объявляла ранее, что Пермский край готов к электронному голосованию Фото:

ЦИК РФ одобрил заявку Пермского края на проведение в сентябре 2023 года в регионе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом 7 июня было объявлено на заседании комиссии, трансляция которой проходила на сайте ведомства.

«Всего заявки поступило от 31 региона. При этом семь регионов потом их отозвали. Таким образом осталось 24 региона», — отметила Элла Памфилова. ЦИК поддержал все 24 заявки, в том числе от Пермского края.

Прикамье стал одним из немногих регионов, получивших право проведения ДЭГ, где в 2023 году не проходит больших предвыборных кампаний. В Прикамье выбирают депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов, а также депутата заксобрания по округу №17. Внедрение новых технологий поможет повысить явку на выборах. Ранее Элла Памфилова отмечала, что Пермский край технически готов к дистанционному голосованию.

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ЦИК РФ одобрил заявку Пермского края на проведение в сентябре 2023 года в регионе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом 7 июня было объявлено на заседании комиссии, трансляция которой проходила на сайте ведомства. «Всего заявки поступило от 31 региона. При этом семь регионов потом их отозвали. Таким образом осталось 24 региона», — отметила Элла Памфилова. ЦИК поддержал все 24 заявки, в том числе от Пермского края. Прикамье стал одним из немногих регионов, получивших право проведения ДЭГ, где в 2023 году не проходит больших предвыборных кампаний. В Прикамье выбирают депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов, а также депутата заксобрания по округу №17. Внедрение новых технологий поможет повысить явку на выборах. Ранее Элла Памфилова отмечала, что Пермский край технически готов к дистанционному голосованию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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