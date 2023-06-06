Выборы в Пермском крае будут проходить в новом формате

Элла Памфилова выбрала Пермский край для проведения электронного голосования

07 июня 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Памфилова объявляла ранее, что Пермский край готов к электронному голосованию Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЦИК РФ одобрил заявку Пермского края на проведение в сентябре 2023 года в регионе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом 7 июня было объявлено на заседании комиссии, трансляция которой проходила на сайте ведомства. «Всего заявки поступило от 31 региона. При этом семь регионов потом их отозвали. Таким образом осталось 24 региона», — отметила Элла Памфилова. ЦИК поддержал все 24 заявки, в том числе от Пермского края. Прикамье стал одним из немногих регионов, получивших право проведения ДЭГ, где в 2023 году не проходит больших предвыборных кампаний. В Прикамье выбирают депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов, а также депутата заксобрания по округу №17. Внедрение новых технологий поможет повысить явку на выборах. Ранее Элла Памфилова отмечала, что Пермский край технически готов к дистанционному голосованию.

ЦИК РФ одобрил заявку Пермского края на проведение в сентябре 2023 года в регионе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом 7 июня было объявлено на заседании комиссии, трансляция которой проходила на сайте ведомства. «Всего заявки поступило от 31 региона. При этом семь регионов потом их отозвали. Таким образом осталось 24 региона», — отметила Элла Памфилова. ЦИК поддержал все 24 заявки, в том числе от Пермского края. Прикамье стал одним из немногих регионов, получивших право проведения ДЭГ, где в 2023 году не проходит больших предвыборных кампаний. В Прикамье выбирают депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского округов, а также депутата заксобрания по округу №17. Внедрение новых технологий поможет повысить явку на выборах. Ранее Элла Памфилова отмечала, что Пермский край технически готов к дистанционному голосованию.