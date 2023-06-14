Свердловские мэры вступили в борьбу за федеральные миллионы

Власти 15 городов Свердловской области подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Победители получат гранты от 70 млн рублей на развитие своих аллей, набережных и парков. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.
«Свердловская область лидирует по числу заявок, поданных на конкурс. Победители в категории „исторические поселения“ получают на развитие своих территорий от 70 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, от 70 до 100 миллионов рублей», — уточнили в департаменте.
Свои проекты на конкурс, помимо прочих, выдвинули Первоуральск (набережная Нижне-Шайтанского пруда), Ирбит (центральный городской парк), Красноуфимск (набережная реки Уфа), Арамиль (парк «Авиатор»). Ожидается, что победителей объявят до 1 сентября.
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