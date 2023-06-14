14 июня 2023

Свердловские мэры вступили в борьбу за федеральные миллионы

15 малых городов Свердловской области претендуют на гранты на благоустройство
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, набережная рабочей молодежи
Свердловские города бьются за гранты на новые набережные, парки и аллеи Фото:

Власти 15 городов Свердловской области подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Победители получат гранты от 70 млн рублей на развитие своих аллей, набережных и парков. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«Свердловская область лидирует по числу заявок, поданных на конкурс. Победители в категории „исторические поселения“ получают на развитие своих территорий от 70 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, от 70 до 100 миллионов рублей», — уточнили в департаменте.

Свои проекты на конкурс, помимо прочих, выдвинули Первоуральск (набережная Нижне-Шайтанского пруда), Ирбит (центральный городской парк), Красноуфимск (набережная реки Уфа), Арамиль (парк «Авиатор»). Ожидается, что победителей объявят до 1 сентября.

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Власти 15 городов Свердловской области подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Победители получат гранты от 70 млн рублей на развитие своих аллей, набережных и парков. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Свердловская область лидирует по числу заявок, поданных на конкурс. Победители в категории „исторические поселения“ получают на развитие своих территорий от 70 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, от 70 до 100 миллионов рублей», — уточнили в департаменте. Свои проекты на конкурс, помимо прочих, выдвинули Первоуральск (набережная Нижне-Шайтанского пруда), Ирбит (центральный городской парк), Красноуфимск (набережная реки Уфа), Арамиль (парк «Авиатор»). Ожидается, что победителей объявят до 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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