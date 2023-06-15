«АвтоВАЗ» презентовал на Питерском форуме новую LADA и ответил на обвинение в копировании. Фото

На ПМЭФ презентовали новую LADA X-Cross 5

15 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Lada X-Cross 5 создан в сотрудничестве с китайским автоконцерном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации «АвтоВАЗ» представил новый автомобиль LADA X-Cross 5 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машина не является точной копией FAW Bestune T77, а создана в сотрудничестве с китайским автоконцерном. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский. В СМИ и соцсетях пишут, что новая модель — это дорестайлинговый вариант кроссовера из Китая. Она имеет аналогичные технические характеристики. Отличия якобы сводятся к эмблемам Lada вместо FAW. URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков, решило прояснить ситуацию в компании. В «АвтоВАЗе» заявляют, что новая российская машина не является просто копией. «Нет, это не правда. Это автомобиль LADA, созданный в сотрудничестве с одним из наших новых восточных партнеров», — сказал Ильинский. По словам представителя «АвтоВАЗа», старт серийного производства запланирован на 17 июня. «Мы сейчас в Санкт-Петербурге впервые представили этот автомобиль. На стенде стоит один из последних предсерийных образцов. А серийное производство стартует в субботу», — добавил он. Изготовлять модель будут в Северной столице на бывшем заводе Nissan, сообщает «Московский комсомолец». В Петербурге с 14 по 17 июня проходит международный экономический форум. Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова на полях мероприятия назвала главные риски для российской экономики. Так выглядит новая LADA Фото: Мария Филиппова © URA.RU Фото: Мария Филиппова © URA.RU Фото: Мария Филиппова © URA.RU Так выглядит FAW Bestune T77 Фото: faw-motors.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«АвтоВАЗ» представил новый автомобиль LADA X-Cross 5 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машина не является точной копией FAW Bestune T77, а создана в сотрудничестве с китайским автоконцерном. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский. В СМИ и соцсетях пишут, что новая модель — это дорестайлинговый вариант кроссовера из Китая. Она имеет аналогичные технические характеристики. Отличия якобы сводятся к эмблемам Lada вместо FAW. URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков, решило прояснить ситуацию в компании. В «АвтоВАЗе» заявляют, что новая российская машина не является просто копией. «Нет, это не правда. Это автомобиль LADA, созданный в сотрудничестве с одним из наших новых восточных партнеров», — сказал Ильинский. По словам представителя «АвтоВАЗа», старт серийного производства запланирован на 17 июня. «Мы сейчас в Санкт-Петербурге впервые представили этот автомобиль. На стенде стоит один из последних предсерийных образцов. А серийное производство стартует в субботу», — добавил он. Изготовлять модель будут в Северной столице на бывшем заводе Nissan, сообщает «Московский комсомолец». В Петербурге с 14 по 17 июня проходит международный экономический форум. Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова на полях мероприятия назвала главные риски для российской экономики.