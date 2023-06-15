Жители поселка «Еланчик» возмутились продолжением многоэтажной застройки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители элитного жилкомплекса «Еланчик» вблизи одноименного озера в Чебаркульском районе (Челябинская область) пожаловались на застройку лесной территории у них под окнами. Как URA.RU рассказал Егор Шершаков, при покупке жилья обещали уединение, которого после массовой застройки не стало.

«Согласно генплану, на территории должно было находиться несколько многоквартирных домов, индивидуальные дома и таунхаусы. Были предусмотрены детские и спортивные площадки, гаражи. Но начали появляться здания, которых не было предусмотрено генпланом, показанным при покупке квартиры», — отметил URA.RU Шершаков.

В итоге жители дома, выходившего к лесу, стали смотреть в окна соседней многоэтажки. Собеседник URA.RU отметил, что новое строительство планируют на месте спортплощадки. Вырубили посаженые ранее деревья.

Гендиректор застройщика, компании СК «Квадрострой», Яков Окс рассказал URA.RU, что на территории с 2007 года поставлено шесть семиэтажек и несколько трехэтажных домов, остальные маловысотные. Намечаемое в ноябре возведение многоэтажки санкционировано администрацией Чебаркульского района, оно будет последним, потом — лишь таунхаусы. Один из жителей поселка заявил URA.RU, что подобные обещания звучали всякий раз в преддверии новой стройки.

Окс возразил против упреков в уплотнении поселка тем, что его площадь велика, в результате в расчете на каждого собственника приходится по восемь соток общественных пространств. В аренде находится 20 га леса, где люди по-прежнему могут гулять.

Шершаков забеспокоился, что с ростом числа владельцев пострадают прилегающие земли заповедника. Есть у жителей и претензии, связанные с размером квартплаты: застройщик через управляющую компанию устанавливает высокие цены на коммуналку. Берут деньги за обслуживание пляжа, но содержат его неудовлетворительно, существенно подняли плату за охрану. Окс сообщил, что обеспечил поселку мощное энергохозяйство с двумя котельными. Но жители поселка сомневаются, что получены нужные техусловия. В зимнее время в квартирах холодно, и периодически происходит отключение электричества из-за перегрузки сети. При этом, по информации URA.RU, имеются решения судов о сносе коттеджей, возведенных в охранной зоне газопровода высокого давления. Частично требование исполнено, и дом снесен. Чтобы не демонтировать остальные, руководство компании пытается договориться о переносе газопровода. Сложность в том, что это нарушит права соседней турбазы, чьи представители намерениям «Квадростроя» не рады.

При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Чебаркульского района за комментарием. Ответа к моменту публикации не поступило. На обращение Шершакова в мае отреагировал руководитель управления ЖКХ Олег Прохоров (письмо имеется в распоряжении URA.RU). Представитель властей сослался на проведенный аукцион между застройщиком и Сарафановским поселением. «Квадрострой» взял участок в аренду под среднеэтажную жилую застройку, но разрешений на строительство пока не получал. По вопросам вырубок и демонтажа ограждений спортплощадки Прохоров рекомендовал писать в управляющую компанию «Квадроинвест».

Жители опасаются возведения новой многоэтажки на месте срубленных насаждений Фото: личный архив Егора Шершакова