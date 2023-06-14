Свердловская учительница избила школьника, заступаясь за дочь. Видео

15 июня 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Мальчик заявил, что девочка не оставляла его в покое, и он вышел из себя (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Учительница школы № 2 Ирбита Татьяна Н. (Свердловская область) подняла руку на пятиклассника, который, как она сочла, обидел ее дочь. Дети сняли инцидент на видео и выложили в соцсети. Директор учреждения Роман Горбунов рассказал URA.RU, как коллектив пытается уладить конфликт педагога и ученика. «Вчера с обеих сторон были взяты объяснения, сформирована служебная комиссия для разбирательства данного происшествия. Я встретился с родителями мальчика, встретился с педагогом, сегодня мы все встречаемся, чтобы провести процедуру примирения. Педагог понимает всю меру ответственности, осознает свою вину, готов принести извинения», — сказал Горбунов. Как стало известно агентству из собственных источников, конфликт произошел 14 июня в стенах школы, где организован летний лагерь. Пятиклассник по имени Максим в грубой форме выволок из класса девочку, которая закончила начальную школу. Как он позже объяснил педагогам, она якобы к нему приставала, забирала телефон, смеялась, смотрела, толкала. «Возможно, девочка так проявляла свою симпатию, мальчик и сам признал, что она не оскорбляла его. Но это ему не понравилось, и он выдворил ее за дверь. Девочка же оказалось дочкой учителя, которая трудится воспитателем в летнем лагере. Она увидела сцену, родительские чувства одержали верх над педагогикой, и женщина устроила разборки», — рассказал собеседник агентства. Как видно на кадрах, педагог на повышенных тонах потребовала от школьника оставить ее дочь в покое и «даже не смотреть в ее сторону». Мальчик, защищаясь, перешел на «ты» и тоже нагрубил преподавателю. В какой-то момент учитель толкнула пятиклассника в грудь. Большинство комментаторов встали на сторону ребенка, осудив педагога. «Оба ребенка никогда ранее не были замечены в конфликтах, буллинге, сами по себе спокойные, жизнерадостные. Школа имеет хорошую репутацию, старейшая в городе. Конечно, всех огорчил этот инцидент», — добавил источник. Ранее екатеринбургские школьницы избили сверстницу, видео этого инцидента также появилось в соцсетях. Девушку таскали за волосы, пинали по голове и спине. Полиция установила виновных и поставил старшеклассниц на учет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учительница школы № 2 Ирбита Татьяна Н. (Свердловская область) подняла руку на пятиклассника, который, как она сочла, обидел ее дочь. Дети сняли инцидент на видео и выложили в соцсети. Директор учреждения Роман Горбунов рассказал URA.RU, как коллектив пытается уладить конфликт педагога и ученика. «Вчера с обеих сторон были взяты объяснения, сформирована служебная комиссия для разбирательства данного происшествия. Я встретился с родителями мальчика, встретился с педагогом, сегодня мы все встречаемся, чтобы провести процедуру примирения. Педагог понимает всю меру ответственности, осознает свою вину, готов принести извинения», — сказал Горбунов. Как стало известно агентству из собственных источников, конфликт произошел 14 июня в стенах школы, где организован летний лагерь. Пятиклассник по имени Максим в грубой форме выволок из класса девочку, которая закончила начальную школу. Как он позже объяснил педагогам, она якобы к нему приставала, забирала телефон, смеялась, смотрела, толкала. «Возможно, девочка так проявляла свою симпатию, мальчик и сам признал, что она не оскорбляла его. Но это ему не понравилось, и он выдворил ее за дверь. Девочка же оказалось дочкой учителя, которая трудится воспитателем в летнем лагере. Она увидела сцену, родительские чувства одержали верх над педагогикой, и женщина устроила разборки», — рассказал собеседник агентства. Как видно на кадрах, педагог на повышенных тонах потребовала от школьника оставить ее дочь в покое и «даже не смотреть в ее сторону». Мальчик, защищаясь, перешел на «ты» и тоже нагрубил преподавателю. В какой-то момент учитель толкнула пятиклассника в грудь. Большинство комментаторов встали на сторону ребенка, осудив педагога. «Оба ребенка никогда ранее не были замечены в конфликтах, буллинге, сами по себе спокойные, жизнерадостные. Школа имеет хорошую репутацию, старейшая в городе. Конечно, всех огорчил этот инцидент», — добавил источник. Ранее екатеринбургские школьницы избили сверстницу, видео этого инцидента также появилось в соцсетях. Девушку таскали за волосы, пинали по голове и спине. Полиция установила виновных и поставил старшеклассниц на учет.