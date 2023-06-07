Школьницу не стали отпускать и избили (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Юго-Запада компания школьников избила старшеклассницу. Девочку били ногами по голове, спине и таскали за волосы. Видео появилось в социальных сетях спустя три месяца после инцидента.

«Отпустите меня пожалуйста», — просит ровесников девочка. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале «Бандитский центр», школьница пыталась уйти, но ее пнули ногой в спину, а затем компания побежала за ней на общий балкон. Там девочку повалили на пол и начали бить ногами по голове, а также таскать за волосы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что сотрудники полиции установили всех участников данного инцидента. «Несовершеннолетние, 14 и 15 лет, применившие физическую силу к своей сверстнице, рассмотрены на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и поставлены на учет. С ними, а также их законными представителями проводится соответствующая профилактическая работа», — рассказали в ведомстве.

Ранее в одной из школ Нижнего Тагила подростки издевались над сверстницей в туалете, ее заставляли целовать ботинок. Отказавшись, она получила удар ногой по лицу. По факту происшествия региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Девочка, которая избила ровесницу, позже записала видеообращение с извинениями.