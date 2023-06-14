Губернатор ХМАО подписала на ПМЭФ соглашение с нефтяным генералом

15 июня 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и генеральный директор «СИБУРа» договорились о сотрудничестве Фото: Алексей Андронов © URA.RU На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель правления — генеральный директор «СИБУРа» Михаил Карисалов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «На полях ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и компанией „СИБУР“. Документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор ООО „СИБУР“ Михаил Карисалов», — указано в публикации. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты. «Поддержку компании получит 21 региональный проект, среди которых — создание актового зала школы „Творческий центр развития ребенка“, проведение инклюзивного бала „Зимняя сказка“, оснащение модулей глэмпинга комплекса „ЯГОМ“, создание интерактивной площадки на „Дне молодежи 2023“, проведение экофестиваля „Чистые игры“ и другие», — сообщает сайт компании. Ранее URA.RU писало, что Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе ПМЭФ. Она возглавляет делегацию Югры, которая презентует на форуме инвестиционный и креативный опыт региона.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель правления — генеральный директор «СИБУРа» Михаил Карисалов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «На полях ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и компанией „СИБУР“. Документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор ООО „СИБУР“ Михаил Карисалов», — указано в публикации. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты. «Поддержку компании получит 21 региональный проект, среди которых — создание актового зала школы „Творческий центр развития ребенка“, проведение инклюзивного бала „Зимняя сказка“, оснащение модулей глэмпинга комплекса „ЯГОМ“, создание интерактивной площадки на „Дне молодежи 2023“, проведение экофестиваля „Чистые игры“ и другие», — сообщает сайт компании. Ранее URA.RU писало, что Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе ПМЭФ. Она возглавляет делегацию Югры, которая презентует на форуме инвестиционный и креативный опыт региона.