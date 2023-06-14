14 июня 2023

Губернатор ХМАО подписала на ПМЭФ соглашение с нефтяным генералом

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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова и генеральный директор «СИБУРа» договорились о сотрудничестве Фото:

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель правления — генеральный директор «СИБУРа» Михаил Карисалов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«На полях ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и компанией „СИБУР“. Документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор ООО „СИБУР“ Михаил Карисалов», — указано в публикации.

В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты. «Поддержку компании получит 21 региональный проект, среди которых — создание актового зала школы „Творческий центр развития ребенка“, проведение инклюзивного бала „Зимняя сказка“, оснащение модулей глэмпинга комплекса „ЯГОМ“, создание интерактивной площадки на „Дне молодежи 2023“, проведение экофестиваля „Чистые игры“ и другие», — сообщает сайт компании.

Ранее URA.RU писало, что Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе ПМЭФ. Она возглавляет делегацию Югры, которая презентует на форуме инвестиционный и креативный опыт региона.

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель правления — генеральный директор «СИБУРа» Михаил Карисалов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «На полях ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и компанией „СИБУР“. Документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор ООО „СИБУР“ Михаил Карисалов», — указано в публикации. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты. «Поддержку компании получит 21 региональный проект, среди которых — создание актового зала школы „Творческий центр развития ребенка“, проведение инклюзивного бала „Зимняя сказка“, оснащение модулей глэмпинга комплекса „ЯГОМ“, создание интерактивной площадки на „Дне молодежи 2023“, проведение экофестиваля „Чистые игры“ и другие», — сообщает сайт компании. Ранее URA.RU писало, что Комарова подпишет ряд ключевых соглашений в ходе ПМЭФ. Она возглавляет делегацию Югры, которая презентует на форуме инвестиционный и креативный опыт региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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