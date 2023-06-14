Жителей возмутил покос травы в дождливую и ветреную погоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Надыма (ЯНАО) возмутили коммунальщики, которые косили траву в дождь. Как написала Светлана Алехина в соцсети «ВКонтакте», работники также разбросали траву по всей улице.

«Возмущению нет предела. Кто отправил косить траву этих идиотов в дождливую и ветреную погоду? Косили так, что земля летела по сторонам! Мало того, что все загадили, так еще скосили 10 кустов бархатцев. Они уже цвели и их слепой бы заметил. И стоят денег между прочим. Я просто в шоке», — написала жительница в группе «Злой и добрый надымчанин».

Не все читатели разделили негодование автора. Некоторые не увидели в этом ничего плохого. «Посадите свои бархатцы у себя дома на подоконнике и любуйтесь», — предложила Валерия Федорец. «А теперь будет сухой, неприглядный газон. Сколько пишем не косить траву и цветы! Нет, как назло!» — добавила Любовь Серова. «Посмотрели на цветочки 2 недели, вс хватит», — отметила Ксения Смирнова.

Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя попросили власти прекратить покос травы. Горожане переживали, что из-за этого перестанут расти цветы.

Коммунальщик косит траву Фото: Светлана Алехина группа «Злой и добрый надымчанин»