14 июня 2023

Жителей ЯНАО возмутили коммунальщики, косившие траву в дождь. Фото

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Покос травы после визита Николая Цуканова. Челябинск, газонокосильщик, трава, газон
Жителей возмутил покос травы в дождливую и ветреную погоду Фото:

Жителей Надыма (ЯНАО) возмутили коммунальщики, которые косили траву в дождь. Как написала Светлана Алехина в соцсети «ВКонтакте», работники также разбросали траву по всей улице.

«Возмущению нет предела. Кто отправил косить траву этих идиотов в дождливую и ветреную погоду? Косили так, что земля летела по сторонам! Мало того, что все загадили, так еще скосили 10 кустов бархатцев. Они уже цвели и их слепой бы заметил. И стоят денег между прочим. Я просто в шоке», — написала жительница в группе «Злой и добрый надымчанин».

Не все читатели разделили негодование автора. Некоторые не увидели в этом ничего плохого. «Посадите свои бархатцы у себя дома на подоконнике и любуйтесь», — предложила Валерия Федорец. «А теперь будет сухой, неприглядный газон. Сколько пишем не косить траву и цветы! Нет, как назло!» — добавила Любовь Серова. «Посмотрели на цветочки 2 недели, вс хватит», — отметила Ксения Смирнова.

Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя попросили власти прекратить покос травы. Горожане переживали, что из-за этого перестанут расти цветы.

Коммунальщик косит траву
Коммунальщик косит траву
Фото:
Разбросанная трава
Разбросанная трава
Фото:

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Жителей Надыма (ЯНАО) возмутили коммунальщики, которые косили траву в дождь. Как написала Светлана Алехина в соцсети «ВКонтакте», работники также разбросали траву по всей улице. «Возмущению нет предела. Кто отправил косить траву этих идиотов в дождливую и ветреную погоду? Косили так, что земля летела по сторонам! Мало того, что все загадили, так еще скосили 10 кустов бархатцев. Они уже цвели и их слепой бы заметил. И стоят денег между прочим. Я просто в шоке», — написала жительница в группе «Злой и добрый надымчанин». Не все читатели разделили негодование автора. Некоторые не увидели в этом ничего плохого. «Посадите свои бархатцы у себя дома на подоконнике и любуйтесь», — предложила Валерия Федорец. «А теперь будет сухой, неприглядный газон. Сколько пишем не косить траву и цветы! Нет, как назло!» — добавила Любовь Серова. «Посмотрели на цветочки 2 недели, вс хватит», — отметила Ксения Смирнова. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя попросили власти прекратить покос травы. Горожане переживали, что из-за этого перестанут расти цветы.
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