Жители Нового Уренгоя просят власти прекратить покос травы

Жители переживают, что из-за покоса травы исчезнут цветы в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) попросили городские власти прекратить покос травы. Как пишут горожане в telegram-канале «Воронов Chat», из-за этого в городе исчезают цветы, а на месте скошенной травы остается мусор.

«Обращаемся к руководству Администрации города. Третий день как в городе расцвели желтоглазые одуванчики, радуя и поднимая нам настроение. Но вот 12 июня вдоль Ленинградского проспекта уже срезают траву вместе с этими цветочками. Далее трава высохнет и будут просто высохшие газоны. Лета у нас просто месяц. Но тут же косится трава! После ваших покосов остаются проплешины и мусор. А трава и цветы даже не успевают сбросить свои семена. В итоге в городе исчезли ромашки, Иван-чай, скоро и одуванчики исчезнут», — написала Екатерина Максимова.

С автором согласились и другие жители города, которых также это возмутило. «Полностью поддерживаю в этом вопросе», — написал Вадим. «Лучше бы зимой так снег убирали! А у нас все наоборот», — отметил Игорь.« Согласна, в пятницу скосили траву вдоль площади „Полярная сова“. Теперь вместо радующих глаз одуванчиков — газон с кусками неравномерной зелени», — добавила Ксения.

В городском департаменте строительства и ЖКК жителям объяснили, что регулярный покос необходим. Благодаря этому трава становится гуще, активнее растет, уплотняется и держит форму. «Неубранная вовремя трава постепенно превращается в сухостой. Периодичность покоса зависит от интенсивности роста», — пояснили там.