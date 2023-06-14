14 июня 2023

В Тюмени обвалились цены на телевизоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Заметнее всего цены снизились на российские и китайские бренды Фото:

В тюменских магазинах электроники и бытовой техники в июне снизились цены на телевизоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель сети «М.Видео».

«Цены на телевизоры российского и китайского производства стали ниже. К примеру, модель марки Samsung с диагональю 50 дюймов будет стоить в районе 50 тысяч рублей, в то время как телевизор китайского бренда Hisense на ту же диагональ обойдется в 20 тысяч рублей. В зависимости от моделей разница может доходить до 50-100%», — рассказал сотрудник магазина «М.Видео».

Собеседник агентства также добавил, что такой ценовой перекос связан напрямую с тем, что в Россию частично перестали завозить новую технику таких популярных брендов как Samsung, LG и Sony. В основном, в магазинах представлены телевизоры их премиальной линейки. С более низкой стоимостью магазины распродают модели прошлого года.

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В тюменских магазинах электроники и бытовой техники в июне снизились цены на телевизоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель сети «М.Видео». «Цены на телевизоры российского и китайского производства стали ниже. К примеру, модель марки Samsung с диагональю 50 дюймов будет стоить в районе 50 тысяч рублей, в то время как телевизор китайского бренда Hisense на ту же диагональ обойдется в 20 тысяч рублей. В зависимости от моделей разница может доходить до 50-100%», — рассказал сотрудник магазина «М.Видео». Собеседник агентства также добавил, что такой ценовой перекос связан напрямую с тем, что в Россию частично перестали завозить новую технику таких популярных брендов как Samsung, LG и Sony. В основном, в магазинах представлены телевизоры их премиальной линейки. С более низкой стоимостью магазины распродают модели прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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