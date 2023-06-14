В Тюмени обвалились цены на телевизоры

15 июня 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Заметнее всего цены снизились на российские и китайские бренды Фото: Александр Мамаев © URA.RU В тюменских магазинах электроники и бытовой техники в июне снизились цены на телевизоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель сети «М.Видео». «Цены на телевизоры российского и китайского производства стали ниже. К примеру, модель марки Samsung с диагональю 50 дюймов будет стоить в районе 50 тысяч рублей, в то время как телевизор китайского бренда Hisense на ту же диагональ обойдется в 20 тысяч рублей. В зависимости от моделей разница может доходить до 50-100%», — рассказал сотрудник магазина «М.Видео». Собеседник агентства также добавил, что такой ценовой перекос связан напрямую с тем, что в Россию частично перестали завозить новую технику таких популярных брендов как Samsung, LG и Sony. В основном, в магазинах представлены телевизоры их премиальной линейки. С более низкой стоимостью магазины распродают модели прошлого года.

В тюменских магазинах электроники и бытовой техники в июне снизились цены на телевизоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель сети «М.Видео». «Цены на телевизоры российского и китайского производства стали ниже. К примеру, модель марки Samsung с диагональю 50 дюймов будет стоить в районе 50 тысяч рублей, в то время как телевизор китайского бренда Hisense на ту же диагональ обойдется в 20 тысяч рублей. В зависимости от моделей разница может доходить до 50-100%», — рассказал сотрудник магазина «М.Видео». Собеседник агентства также добавил, что такой ценовой перекос связан напрямую с тем, что в Россию частично перестали завозить новую технику таких популярных брендов как Samsung, LG и Sony. В основном, в магазинах представлены телевизоры их премиальной линейки. С более низкой стоимостью магазины распродают модели прошлого года.