BBC: поставка F-16 станет серьезной проблемой для Украины

Истребители F-16 не изменят ход боевых действий на земле Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине нужно долго обучаться пилотированию американскими истребителями F-16 для завоевания господства в воздухе. Об этом сообщает британский телеканал BBC.

«Чтобы завоевать господство в воздухе, требуется уровень масштаба и сложности, которые Украина не сможет воспроизвести. Даже предоставление небольшого парка F-16 может оказаться серьезной проблемой», — говорится в сообщении. Отмечается, что Украине нужно время для развития способностей управления истребителями.

Глава Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии Рольф Фолланд заявил, что отправка F-16 не поможет Киеву. «Поставка Украине истребителей F-16 не будет „серебряной пулей“ или быстрым решением», — сообщил он.

Бельгийский пилот Пульс обучался пилотированию истребителем три года. «Но летать — это самая легкая часть. Остальное сложнее», — рассказал он об управлении F-16. В обучение пилотирования входит работа с радарами, датчиками и вооружением, что занимает немало времени.

По мнению Джастина Бронка из Королевского института объединенных служб, Запад должен будет помогать Украине содержать истребители. «Очевидный вопрос: какая страна готова пойти на очевидный риск, отправляя своих людей на землю?», — заявил он. Отмечается, что отправка истребителей Киеву не изменит ход боевых действий на земле.

Подполковник Нильс Ван Хуссен, бывший пилот F-16 Королевских ВВС Нидерландов выразил мнение, что «ни одна система вооружения не изменит большую войну».«F-16 просто дадут Украине возможность поддерживать то, что они делают сейчас», — сообщил он.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали обучение украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что пока неизвестны сроки передачи истребителей.