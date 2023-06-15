Бык убил женщину и ранил мужчину в Курской области

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АГРО 2016 выставка Челябинск, бык
Бык и раньше не отличался кротким нравом, говорят местные жители (фото из архива) Фото:

Трехлетний бык убил женщину и ранил ее супруга в Фатежском районе Курской области. Животное напало на людей, когда те прогуливались по лугу. Сейчас быка обследуют ветеринары на предмет бешенства.

Трагедия произошла в селе Солдатском. «Трехгодовалый бык отвязался и пошел по участкам. На лугу он набросился на семейную пару. Женщина погибла на месте. Ее муж с травмами в больнице», — сообщает telegram-канал 112.

Быка удалось обезвредить через несколько часов. Сейчас ветеринары проверяют его на бешенство. По словам местных жителей, животное и раньше проявляло агрессию.

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Трехлетний бык убил женщину и ранил ее супруга в Фатежском районе Курской области. Животное напало на людей, когда те прогуливались по лугу. Сейчас быка обследуют ветеринары на предмет бешенства. Трагедия произошла в селе Солдатском. «Трехгодовалый бык отвязался и пошел по участкам. На лугу он набросился на семейную пару. Женщина погибла на месте. Ее муж с травмами в больнице», — сообщает telegram-канал 112. Быка удалось обезвредить через несколько часов. Сейчас ветеринары проверяют его на бешенство. По словам местных жителей, животное и раньше проявляло агрессию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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