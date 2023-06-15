Школьник скончался от инфекции в лагере под Нижним Новгородом

В детском лагере «Золотой Колос» в Нижегородской области скончался школьник от неизвестной инфекции. Об этом сообщил telegram-канал 112. У нескольких детей ухудшено самочувствие в детском лагере «Лазурный».
«13-летнему Матвею В. стало плохо, поднялась температура, открылась диарея и рвота. Ребенка почему-то не госпитализировали. По одной из версий, тому возражала мать мальчика. Когда врачи все же получили доступ к пострадавшему, помочь ему было уже невозможно», — говорится
Количество заболевших детей неизвестно. В лагерях проходят осмотры и медицинские наблюдения. Детям и работникам проводят лабораторные обследования. Медицинские специалисты взяли пробу воды и продуктов.
Прокуратура Нижегородской области начала проверку в лагере «Лазурном». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что устанавливаются причины произошедшего.
Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова предупредила, что в теплую погоду большой риск подхватить кишечную инфекцию детям, передает «Дни.ру». В начале 2023 года в России зафиксирован рост инфекционной заболеваемости. Об этом сообщил Росстат, дополняет телеканал 360.
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