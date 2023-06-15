Екатеринбургский суд вынес приговор женщине, убившей свою малолетнюю дочь

16 июня 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице, убившей свою дочь по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении женщины, убившей по неосторожности свою дочь 2010 года рождения, которая страдала заболеванием «сахарный диабет». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С 28 октября по 17 ноября 2021 года осужденная проигнорировала рекомендации врача-эндокринолога по корректировке режима и дозы введения малолетней дочери (2010 года рождения), страдающей заболеванием „сахарный диабет“, сахароснижающих препаратов, не получила направление и не выполнила анализ мочи дочери, а в дальнейшем приняла самостоятельное решение о прекращении введения дочери необходимых препаратов», — сказано в сообщении. При ухудшении здоровья ребенка 17 ноября 2021 года женщина не приняла меры для ее лечения. Из-за чего малолетняя скончалась дома. Женщину признали виновной в причинение смерти по неосторожности. Верх-Исетский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении женщины, убившей по неосторожности свою дочь 2010 года рождения, которая страдала заболеванием «сахарный диабет». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С 28 октября по 17 ноября 2021 года осужденная проигнорировала рекомендации врача-эндокринолога по корректировке режима и дозы введения малолетней дочери (2010 года рождения), страдающей заболеванием „сахарный диабет“, сахароснижающих препаратов, не получила направление и не выполнила анализ мочи дочери, а в дальнейшем приняла самостоятельное решение о прекращении введения дочери необходимых препаратов», — сказано в сообщении. При ухудшении здоровья ребенка 17 ноября 2021 года женщина не приняла меры для ее лечения. Из-за чего малолетняя скончалась дома. Женщину признали виновной в причинение смерти по неосторожности. Верх-Исетский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.