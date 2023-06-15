15 июня 2023

Екатеринбургский суд вынес приговор женщине, убившей свою малолетнюю дочь

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В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице, убившей свою дочь по неосторожности Фото:

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении женщины, убившей по неосторожности свою дочь 2010 года рождения, которая страдала заболеванием «сахарный диабет». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«С 28 октября по 17 ноября 2021 года осужденная проигнорировала рекомендации врача-эндокринолога по корректировке режима и дозы введения малолетней дочери (2010 года рождения), страдающей заболеванием „сахарный диабет“, сахароснижающих препаратов, не получила направление и не выполнила анализ мочи дочери, а в дальнейшем приняла самостоятельное решение о прекращении введения дочери необходимых препаратов», — сказано в сообщении. При ухудшении здоровья ребенка 17 ноября 2021 года женщина не приняла меры для ее лечения. Из-за чего малолетняя скончалась дома.

Женщину признали виновной в причинение смерти по неосторожности. Верх-Исетский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении женщины, убившей по неосторожности свою дочь 2010 года рождения, которая страдала заболеванием «сахарный диабет». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С 28 октября по 17 ноября 2021 года осужденная проигнорировала рекомендации врача-эндокринолога по корректировке режима и дозы введения малолетней дочери (2010 года рождения), страдающей заболеванием „сахарный диабет“, сахароснижающих препаратов, не получила направление и не выполнила анализ мочи дочери, а в дальнейшем приняла самостоятельное решение о прекращении введения дочери необходимых препаратов», — сказано в сообщении. При ухудшении здоровья ребенка 17 ноября 2021 года женщина не приняла меры для ее лечения. Из-за чего малолетняя скончалась дома. Женщину признали виновной в причинение смерти по неосторожности. Верх-Исетский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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