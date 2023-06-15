Володин прокомментировал планы Киева по уничтожению россиян

Володин призвал мировое сообщество привлечь Киев к ответственности за геноцид россиян
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил, что план Киева по уничтожению россиян это геноцид Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ООН должен привлечь к ответственности киевский режим за план по уничтожению россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка об уничтожении россиян.

«Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что заявление Подоляка это проявление геноцида русского народа.

По его словам, киевский режим ответит за свои преступления перед ООН. «Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что у Киева в единственный план входит уничтожение россиян. Об этом заявил Михаил Подоляк, его слова передает Life.ru. Он также сообщил, что Украина не начала контрнаступление. «Мы еще не начинали контрнаступление», — заявил он, его слова передает «Nation News».

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ООН должен привлечь к ответственности киевский режим за план по уничтожению россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка об уничтожении россиян. «Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну», — сообщил Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что заявление Подоляка это проявление геноцида русского народа. По его словам, киевский режим ответит за свои преступления перед ООН. «Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии», — подчеркнул он. Ранее стало известно, что у Киева в единственный план входит уничтожение россиян. Об этом заявил Михаил Подоляк, его слова передает Life.ru. Он также сообщил, что Украина не начала контрнаступление. «Мы еще не начинали контрнаступление», — заявил он, его слова передает «Nation News».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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