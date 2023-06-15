Соратники свердловского вора в законе решили заработать на мороженом

Соратники Гии Свердловского, как и он сам, отошли от криминала, чообщил источник Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Бывшие соратники вора в законе Гии Свердловского, отошедшие от криминальных дел, собираются открывать бизнес по продаже мороженого на Урале. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Некоторые приближенные решили делать свой бизнес. Идея очень давняя, но сейчас наконец-то определились со сферой — мороженое. Сказать, что это разгневает Гию — ничего не сказать. Известно, что его эта область особо волнует», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, бизнесмены собираются открыть ларьки в нескольких регионах Урала, а затем расширять сеть на Кавказе. План реализуют, когда будут оформлены все документы, уточняет инсайдер. Пока вопрос стоит в поиске финансирования.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Ранее инсайдеры сообщали, что сторонники вора в законе стремились обособиться от своего бывшего криминального лидера. Они собирались открывать собственные дела, не ставя в известность авторитета. Это стало последствием крупного раскола в клане Гии, чьи бывшие друзья усомнились в его авторитете и вызвали на разговор.