Соратники свердловского вора в законе решили заработать на мороженом

Бывшие соратники вора в законе Гии Свердловского, отошедшие от криминальных дел, собираются открывать бизнес по продаже мороженого на Урале. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Некоторые приближенные решили делать свой бизнес. Идея очень давняя, но сейчас наконец-то определились со сферой — мороженое. Сказать, что это разгневает Гию — ничего не сказать. Известно, что его эта область особо волнует», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, бизнесмены собираются открыть ларьки в нескольких регионах Урала, а затем расширять сеть на Кавказе. План реализуют, когда будут оформлены все документы, уточняет инсайдер. Пока вопрос стоит в поиске финансирования.
В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.
Ранее инсайдеры сообщали, что сторонники вора в законе стремились обособиться от своего бывшего криминального лидера. Они собирались открывать собственные дела, не ставя в известность авторитета. Это стало последствием крупного раскола в клане Гии, чьи бывшие друзья усомнились в его авторитете и вызвали на разговор.
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