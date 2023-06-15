В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

Сотрудники МЧС потушили горящий двигатель трамвая
В Ленинской районе Челябинске 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Трамвай №18 двигался под мостом в Ленинском районе. В двигателе трамвая произошло короткое замыкание с возгоранием. Пассажиры вышли до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Как сообщили в ведомстве, на месте работали сотрудники МЧС. Пожар тушили две единицы техники и восемь пожарных.
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