В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

15 июня 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС потушили горящий двигатель трамвая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинской районе Челябинске 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Трамвай №18 двигался под мостом в Ленинском районе. В двигателе трамвая произошло короткое замыкание с возгоранием. Пассажиры вышли до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Как сообщили в ведомстве, на месте работали сотрудники МЧС. Пожар тушили две единицы техники и восемь пожарных.

В Ленинской районе Челябинске 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Трамвай №18 двигался под мостом в Ленинском районе. В двигателе трамвая произошло короткое замыкание с возгоранием. Пассажиры вышли до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Как сообщили в ведомстве, на месте работали сотрудники МЧС. Пожар тушили две единицы техники и восемь пожарных.