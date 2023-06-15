В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Сотрудники МЧС потушили горящий двигатель трамвая Фото:

В Ленинской районе Челябинске 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Трамвай №18 двигался под мостом в Ленинском районе. В двигателе трамвая произошло короткое замыкание с возгоранием. Пассажиры вышли до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в ведомстве, на месте работали сотрудники МЧС. Пожар тушили две единицы техники и восемь пожарных.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинской районе Челябинске 15 июня загорелся трамвай с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Трамвай №18 двигался под мостом в Ленинском районе. В двигателе трамвая произошло короткое замыкание с возгоранием. Пассажиры вышли до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Как сообщили в ведомстве, на месте работали сотрудники МЧС. Пожар тушили две единицы техники и восемь пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...