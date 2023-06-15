Мошенники атаковали работников вуза Екатеринбурга от имени ректора

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Парк УрГУПС. Екатеринбург, ургупс, парк ургупс
Сотрудников УрГУПС попытались обмануть мошенники Фото:

Работники Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС, Екатеринбург) подверглись атаке мошенников, создавших фейковый аккаунт ректора Александра Галкина. Как рассказали в пресс-службе вуза, преподавателей от имени начальника предупреждали о готовящемся звонке из Минобразования.

«Работники университета подверглись атаке мошенников с помощью клоновой рассылки в Telegram. Уже многие преподаватели получили сообщение с фиктивного аккаунта, сформированного под ректора УрГУПС, и якобы от его имени предупреждение о предстоящем звонке из Минобра», — рассказали в пресс-службе университета.

В сообщении, которое рассылали мошенники от имени Галкина, говорится, что сотруднику в ближайшее время позвонит некий «Анисимов Павел Александрович», названный «куратором Министерства образования» (в открытых источниках информации о таком сотруднике ведомства найти не удалось). Как отметили в УрГУПС, сразу после этого аферисты требовали от жертв провести операции с банковским счетом.

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Работники Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС, Екатеринбург) подверглись атаке мошенников, создавших фейковый аккаунт ректора Александра Галкина. Как рассказали в пресс-службе вуза, преподавателей от имени начальника предупреждали о готовящемся звонке из Минобразования. «Работники университета подверглись атаке мошенников с помощью клоновой рассылки в Telegram. Уже многие преподаватели получили сообщение с фиктивного аккаунта, сформированного под ректора УрГУПС, и якобы от его имени предупреждение о предстоящем звонке из Минобра», — рассказали в пресс-службе университета. В сообщении, которое рассылали мошенники от имени Галкина, говорится, что сотруднику в ближайшее время позвонит некий «Анисимов Павел Александрович», названный «куратором Министерства образования» (в открытых источниках информации о таком сотруднике ведомства найти не удалось). Как отметили в УрГУПС, сразу после этого аферисты требовали от жертв провести операции с банковским счетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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