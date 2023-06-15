Драматург Коляда предстанет перед судом в Екатеринбурге

15 июня 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Николай Коляда ответит в суде за отсутствие в его театре металлоискателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении екатеринбургского драматурга Николая Коляды составлены два протокола об административных нарушениях. Как рассказал сам режиссер, надзорные органы обнаружили, что в его «Коляда-Театре» нет охраны и не установлена рамка металлоискателя, что не соответствует требованиям антитеррористической безопасности. «Составили на меня протокол и меня снова будут судить, как руководителя организации, за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет. Что нет металлоискателя в театре. Что нет охраны в театре», — написал Коляда на своей странице во «ВКонтакте». Вместе с тем драматург дал понять, что у него нет деньги оплачивать охрану своего рабочего места, а в установке металлоискателя в театре он вовсе не видит смысла. «Оказывается, несколько дней назад в буфет театра, где-то там на стулья — подложили какой-то пакет, а мы не отреагировали. И вот — получай», — заметил режиссер. Коляду не впервые призывают к ответу в суде. В 2018 году его признали виновным в ДТП и приговорили к полутора годам ограничения свободы. В той аварии машину Коляды во время дождя занесло на ремонтируемой дороге, и в него врезался Huyndai, в которой находился бывший инспектор ГИБДД Кирилл Генералов. Он попал в больницу на 10 дней и впоследствии требовал с драматурга 1,5 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении екатеринбургского драматурга Николая Коляды составлены два протокола об административных нарушениях. Как рассказал сам режиссер, надзорные органы обнаружили, что в его «Коляда-Театре» нет охраны и не установлена рамка металлоискателя, что не соответствует требованиям антитеррористической безопасности. «Составили на меня протокол и меня снова будут судить, как руководителя организации, за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет. Что нет металлоискателя в театре. Что нет охраны в театре», — написал Коляда на своей странице во «ВКонтакте». Вместе с тем драматург дал понять, что у него нет деньги оплачивать охрану своего рабочего места, а в установке металлоискателя в театре он вовсе не видит смысла. «Оказывается, несколько дней назад в буфет театра, где-то там на стулья — подложили какой-то пакет, а мы не отреагировали. И вот — получай», — заметил режиссер. Коляду не впервые призывают к ответу в суде. В 2018 году его признали виновным в ДТП и приговорили к полутора годам ограничения свободы. В той аварии машину Коляды во время дождя занесло на ремонтируемой дороге, и в него врезался Huyndai, в которой находился бывший инспектор ГИБДД Кирилл Генералов. Он попал в больницу на 10 дней и впоследствии требовал с драматурга 1,5 млн рублей.