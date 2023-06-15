Политолог Брутер предрек увеличение числа поляков в ВСУ

16 июня 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВСУ нужны поляки, чтобы понимать командиров НАТО, отметил Владимир Брутер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США будут увеличивать число поляков в составе украинской армии, так как бойцы ВСУ не знают английский язык. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «На 2024 год — маловероятно, что США будут увеличивать [финансирование и поставку техники на Украину], потому что американцы не любят, когда у них забирают деньги. Они будут это делать, но без дополнительного фанатизма. Они хотят, чтобы на 2024 год действовало некое перемирие, чтобы можно было делать все, но тихонечко. Они произведут реструктуризацию украинского воинства, назначат новых западных командиров по ротации и будут опять-таки активно агитировать поляков, чтобы они шли туда воевать. Чтобы понимать команды, нужно знать английский язык. Его в армии Украины не знают, за исключением старших офицеров», — объяснил Владимир Брутер. Политолог напомнил, что сейчас в составе ВСУ насчитывается около 70 тысяч поляков. «Их [поляков] сейчас по подсчетам независимых источников 60-70 тысяч, что очень много. Возможно, их не так заметно на передовой. В том, что касается войск обеспечения, штабных, операторов РСЗО, ракетных установок, экипажей танков, особенно западных — их там очень много», — подчеркнул Брутер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США будут увеличивать число поляков в составе украинской армии, так как бойцы ВСУ не знают английский язык. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «На 2024 год — маловероятно, что США будут увеличивать [финансирование и поставку техники на Украину], потому что американцы не любят, когда у них забирают деньги. Они будут это делать, но без дополнительного фанатизма. Они хотят, чтобы на 2024 год действовало некое перемирие, чтобы можно было делать все, но тихонечко. Они произведут реструктуризацию украинского воинства, назначат новых западных командиров по ротации и будут опять-таки активно агитировать поляков, чтобы они шли туда воевать. Чтобы понимать команды, нужно знать английский язык. Его в армии Украины не знают, за исключением старших офицеров», — объяснил Владимир Брутер. Политолог напомнил, что сейчас в составе ВСУ насчитывается около 70 тысяч поляков. «Их [поляков] сейчас по подсчетам независимых источников 60-70 тысяч, что очень много. Возможно, их не так заметно на передовой. В том, что касается войск обеспечения, штабных, операторов РСЗО, ракетных установок, экипажей танков, особенно западных — их там очень много», — подчеркнул Брутер.