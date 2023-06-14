Тюменский губернатор предложил создать в России новую систему управления

15 июня 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил отойти от западных стандартов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил создать в России принципиально новую систему управления, которая отличалась бы от западной. Соответствующее заявление он сделал на сессии «Новая реальность» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «На сессии „Новая реальность: актуальные направления развития регионов“ ПМЭФ — 2023 губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помимо обмена лучшими практиками между регионами, пришло время создать отличную от западной управленческую модель. Тюменский губернатор привел пример бурного освоения Западной Сибири в 60-70 годах, подчеркнув, что в нынешнее время также нужно мыслить и планировать большими шагами», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области. Ранее губернатор Моор подписал на ПМЭФ ряд соглашений. В том числе, о сотрудничестве между Тюменской и Запорожской областями. Документ подразумевает совместную работу регионов по созданию ряда проектов экономического и социального направления.

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил создать в России принципиально новую систему управления, которая отличалась бы от западной. Соответствующее заявление он сделал на сессии «Новая реальность» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «На сессии „Новая реальность: актуальные направления развития регионов“ ПМЭФ — 2023 губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помимо обмена лучшими практиками между регионами, пришло время создать отличную от западной управленческую модель. Тюменский губернатор привел пример бурного освоения Западной Сибири в 60-70 годах, подчеркнув, что в нынешнее время также нужно мыслить и планировать большими шагами», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области. Ранее губернатор Моор подписал на ПМЭФ ряд соглашений. В том числе, о сотрудничестве между Тюменской и Запорожской областями. Документ подразумевает совместную работу регионов по созданию ряда проектов экономического и социального направления.