Тюменский губернатор предложил создать в России новую систему управления

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил создать в России принципиально новую систему управления, которая отличалась бы от западной. Соответствующее заявление он сделал на сессии «Новая реальность» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На сессии „Новая реальность: актуальные направления развития регионов“ ПМЭФ — 2023 губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помимо обмена лучшими практиками между регионами, пришло время создать отличную от западной управленческую модель. Тюменский губернатор привел пример бурного освоения Западной Сибири в 60-70 годах, подчеркнув, что в нынешнее время также нужно мыслить и планировать большими шагами», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области.
Ранее губернатор Моор подписал на ПМЭФ ряд соглашений. В том числе, о сотрудничестве между Тюменской и Запорожской областями. Документ подразумевает совместную работу регионов по созданию ряда проектов экономического и социального направления.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.