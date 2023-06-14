14 июня 2023

Тюменский губернатор предложил создать в России новую систему управления

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Празднование 9 мая в ДК Нефтяник. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил отойти от западных стандартов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил создать в России принципиально новую систему управления, которая отличалась бы от западной. Соответствующее заявление он сделал на сессии «Новая реальность» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На сессии „Новая реальность: актуальные направления развития регионов“ ПМЭФ — 2023 губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помимо обмена лучшими практиками между регионами, пришло время создать отличную от западной управленческую модель. Тюменский губернатор привел пример бурного освоения Западной Сибири в 60-70 годах, подчеркнув, что в нынешнее время также нужно мыслить и планировать большими шагами», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области.

Ранее губернатор Моор подписал на ПМЭФ ряд соглашений. В том числе, о сотрудничестве между Тюменской и Запорожской областями. Документ подразумевает совместную работу регионов по созданию ряда проектов экономического и социального направления.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил создать в России принципиально новую систему управления, которая отличалась бы от западной. Соответствующее заявление он сделал на сессии «Новая реальность» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «На сессии „Новая реальность: актуальные направления развития регионов“ ПМЭФ — 2023 губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что помимо обмена лучшими практиками между регионами, пришло время создать отличную от западной управленческую модель. Тюменский губернатор привел пример бурного освоения Западной Сибири в 60-70 годах, подчеркнув, что в нынешнее время также нужно мыслить и планировать большими шагами», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области. Ранее губернатор Моор подписал на ПМЭФ ряд соглашений. В том числе, о сотрудничестве между Тюменской и Запорожской областями. Документ подразумевает совместную работу регионов по созданию ряда проектов экономического и социального направления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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