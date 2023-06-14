Губернатор Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тюменской области Александр Моор заключил соглашение о сотрудничестве с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«С врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким подписали соглашение о сотрудничестве областей. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды», — сообщил тюменский губернатор в своем telegram-канале.

Он добавил, что по данным на 15 июня, Тюменская область официально сотрудничает с 24 регионами Российской Федерации. В число которых теперь входит и Запорожская область. «Это большой шаг для Тюмени к сближению с Запорожским регионом. Нам важно не только содействовать интеграции новых субъектов в нашу большую российскую семью, но и стать партнерами», — написал Моор в своей публикации.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся 27 сентября 2022 года. За присоединение к РФ тогда проголосовали 93,11% жителей Запорожья, которые пришли на избирательные участки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. В результате референдума они также вошли в число новых регионов РФ.