Пермяк забил своего родственника до смерти деревянной палкой

15 июня 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Следующие несколько лет преступник проведет в тюрьме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «6 августа 2022 года мужчина находился в гостях у родственников, где распивал алкогольные напитки. Поссорившись с одним из родственников, он стал избивать его руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на пять лет.

Житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «6 августа 2022 года мужчина находился в гостях у родственников, где распивал алкогольные напитки. Поссорившись с одним из родственников, он стал избивать его руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на пять лет.