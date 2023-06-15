Пермяк забил своего родственника до смерти деревянной палкой

Следующие несколько лет преступник проведет в тюрьме
Житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«6 августа 2022 года мужчина находился в гостях у родственников, где распивал алкогольные напитки. Поссорившись с одним из родственников, он стал избивать его руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве.
В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на пять лет.
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