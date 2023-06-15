Пермяк забил своего родственника до смерти деревянной палкой

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Следующие несколько лет преступник проведет в тюрьме Фото:

Житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«6 августа 2022 года мужчина находился в гостях у родственников, где распивал алкогольные напитки. Поссорившись с одним из родственников, он стал избивать его руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на пять лет.

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Житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «6 августа 2022 года мужчина находился в гостях у родственников, где распивал алкогольные напитки. Поссорившись с одним из родственников, он стал избивать его руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в ведомстве. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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