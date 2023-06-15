Картель на торгах в рамках гособоронзаказа раскрыли в Свердловской области

Свердловское УФАС оштрафовало поставщиков продуктов в рамках гособоронзаказа

15 июня 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Три уральские компании вступили в сговор на торгах за поставку питания в рамках гособоронзаказа Фото: Анна Майорова © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области выявило картельный сговор между тремя компаниями на торгах по поставке продуктов питания в рамках госборонзаказа. По данным антимонопольного ведомства, полученная выгода составила 64 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления. «Участники картеля вели себя следующим образом: в первом случае участник картельного соглашения снижал цену от начальной суммы цен единиц товара на 0,5%, во втором — участники картеля отказались от подачи ценовых предложений с целью заключить контракт по цене равной НМЦК [начальная максимальная цена договора]. Это позволило компаниям заключать договоры либо без снижения цен, либо с несущественным снижением», — рассказали в свердловском УФАС. Незаконное соглашение было заключено между компаниями «Актив+», «Уралторгсервис» и ТК «Тоболтранс» при участии в девяти торгах. Все предприятия привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 16,6 млн рублей. Половину штрафа фирмы уже оплатили.

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области выявило картельный сговор между тремя компаниями на торгах по поставке продуктов питания в рамках госборонзаказа. По данным антимонопольного ведомства, полученная выгода составила 64 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления. «Участники картеля вели себя следующим образом: в первом случае участник картельного соглашения снижал цену от начальной суммы цен единиц товара на 0,5%, во втором — участники картеля отказались от подачи ценовых предложений с целью заключить контракт по цене равной НМЦК [начальная максимальная цена договора]. Это позволило компаниям заключать договоры либо без снижения цен, либо с несущественным снижением», — рассказали в свердловском УФАС. Незаконное соглашение было заключено между компаниями «Актив+», «Уралторгсервис» и ТК «Тоболтранс» при участии в девяти торгах. Все предприятия привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 16,6 млн рублей. Половину штрафа фирмы уже оплатили.