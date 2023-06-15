Картель на торгах в рамках гособоронзаказа раскрыли в Свердловской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области выявило картельный сговор между тремя компаниями на торгах по поставке продуктов питания в рамках госборонзаказа. По данным антимонопольного ведомства, полученная выгода составила 64 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
«Участники картеля вели себя следующим образом: в первом случае участник картельного соглашения снижал цену от начальной суммы цен единиц товара на 0,5%, во втором — участники картеля отказались от подачи ценовых предложений с целью заключить контракт по цене равной НМЦК [начальная максимальная цена договора]. Это позволило компаниям заключать договоры либо без снижения цен, либо с несущественным снижением», — рассказали в свердловском УФАС.
Незаконное соглашение было заключено между компаниями «Актив+», «Уралторгсервис» и ТК «Тоболтранс» при участии в девяти торгах. Все предприятия привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 16,6 млн рублей. Половину штрафа фирмы уже оплатили.
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