В Тюменской области создадут полигон для испытания отечественных инновационных разработок

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Клипарт. Сургут, газ, газпром, нефтяники, газовики, нефть, сотрудники газпром, промышленость
В Тюменской области будут испытывать отечественные инновационные разработки Фото:

В Тюменской области будет создан полигон для испытания отечественных инновационных разработок. Соответствующее соглашение подписано представителями Минпромторга, Нефтегазового кластера и компании «Газпром нефть» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Стороны договорились сформировать дорожную карту проекта и определить инструментарий для верификации результатов испытаний. Трехстороннее сотрудничество направлено на достижение технологического суверенитета в сфере разведки и добычи углеводородов.

Нефтегазовый кластер объединяет промышленников, проектировщиков, разработчиков технологических решений, поставщиков оборудования, с одной стороны, и недропользователей — с другой. Он выступает в качестве независимого оператора, который аккумулирует перспективные разработки и обеспечивает нефтегазодобывающим компаниям доступ к этим продуктам.

Планируется, что перспективы реализации проекта по созданию испытательного полигона более детально будут обсуждаться на промышленно-энергетическом форуме TNF. Он пройдет в Тюмени с 19 по 21 сентября.

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В Тюменской области будет создан полигон для испытания отечественных инновационных разработок. Соответствующее соглашение подписано представителями Минпромторга, Нефтегазового кластера и компании «Газпром нефть» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Стороны договорились сформировать дорожную карту проекта и определить инструментарий для верификации результатов испытаний. Трехстороннее сотрудничество направлено на достижение технологического суверенитета в сфере разведки и добычи углеводородов. Нефтегазовый кластер объединяет промышленников, проектировщиков, разработчиков технологических решений, поставщиков оборудования, с одной стороны, и недропользователей — с другой. Он выступает в качестве независимого оператора, который аккумулирует перспективные разработки и обеспечивает нефтегазодобывающим компаниям доступ к этим продуктам. Планируется, что перспективы реализации проекта по созданию испытательного полигона более детально будут обсуждаться на промышленно-энергетическом форуме TNF. Он пройдет в Тюмени с 19 по 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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