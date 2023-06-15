В Тюменской области создадут полигон для испытания отечественных инновационных разработок

В Тюменской области будут испытывать отечественные инновационные разработки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области будет создан полигон для испытания отечественных инновационных разработок. Соответствующее соглашение подписано представителями Минпромторга, Нефтегазового кластера и компании «Газпром нефть» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Стороны договорились сформировать дорожную карту проекта и определить инструментарий для верификации результатов испытаний. Трехстороннее сотрудничество направлено на достижение технологического суверенитета в сфере разведки и добычи углеводородов.

Нефтегазовый кластер объединяет промышленников, проектировщиков, разработчиков технологических решений, поставщиков оборудования, с одной стороны, и недропользователей — с другой. Он выступает в качестве независимого оператора, который аккумулирует перспективные разработки и обеспечивает нефтегазодобывающим компаниям доступ к этим продуктам.

Планируется, что перспективы реализации проекта по созданию испытательного полигона более детально будут обсуждаться на промышленно-энергетическом форуме TNF. Он пройдет в Тюмени с 19 по 21 сентября.