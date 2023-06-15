Депутат Госдумы Алтухов заявил о новом шаге России к дедолларизации

Запуск цифрового рубля станет одним из шагов по отказу от расчета в долларах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, передает корреспондент URA.RU.
«Важным шагом к дедолларизации будут расчеты в цифровой валюте с помощью цифрового рубля, цифрового юаня и других цифровых валют наших дружественных стран. Конечно, правильно сейчас рассматривать возможности замены доллара. Это будут и расчеты в криптовалютах. В нашей стране уже существует рынок оплаты с помощью этих инструментов. Важно будет создать необходимую законодательную базу, чтобы у наших контрагентов появилась возможность для трансграничных расчетов. Эти и другие моменты будут, безусловно, способствовать финансовому суверенитету нашей страны и, конечно же, укреплению финансового многополярного мира», — сказал Сергей Алтухов.
Он подчеркнул, что работа по внедрению цифрового рубля уже началась. «Это один из способов преодоления санкционного давления на нашу финансовую систему. Это третья форма национальной валюты. Наравне с наличными и безналичными. Законопроект о цифровом рубле уже прошел первое чтение», — отметил депутат Госдумы.
О планах запуска цифрового рубля заявляли в Центробанке РФ. Регулятор заверил, что платформа будет безопасной и слежка за россиянами с ее помощью будет невозможна.
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