Депутат Госдумы Алтухов заявил о новом шаге России к дедолларизации

Депутат Госдумы Алтухов: цифровой рубль станет одним из инструментов по отказу от доллара

15 июня 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль поможет преодолеть санкционное давление, сказал Сергей Алтухов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Запуск цифрового рубля станет одним из шагов по отказу от расчета в долларах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, передает корреспондент URA.RU. «Важным шагом к дедолларизации будут расчеты в цифровой валюте с помощью цифрового рубля, цифрового юаня и других цифровых валют наших дружественных стран. Конечно, правильно сейчас рассматривать возможности замены доллара. Это будут и расчеты в криптовалютах. В нашей стране уже существует рынок оплаты с помощью этих инструментов. Важно будет создать необходимую законодательную базу, чтобы у наших контрагентов появилась возможность для трансграничных расчетов. Эти и другие моменты будут, безусловно, способствовать финансовому суверенитету нашей страны и, конечно же, укреплению финансового многополярного мира», — сказал Сергей Алтухов. Он подчеркнул, что работа по внедрению цифрового рубля уже началась. «Это один из способов преодоления санкционного давления на нашу финансовую систему. Это третья форма национальной валюты. Наравне с наличными и безналичными. Законопроект о цифровом рубле уже прошел первое чтение», — отметил депутат Госдумы. О планах запуска цифрового рубля заявляли в Центробанке РФ. Регулятор заверил, что платформа будет безопасной и слежка за россиянами с ее помощью будет невозможна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запуск цифрового рубля станет одним из шагов по отказу от расчета в долларах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, передает корреспондент URA.RU. «Важным шагом к дедолларизации будут расчеты в цифровой валюте с помощью цифрового рубля, цифрового юаня и других цифровых валют наших дружественных стран. Конечно, правильно сейчас рассматривать возможности замены доллара. Это будут и расчеты в криптовалютах. В нашей стране уже существует рынок оплаты с помощью этих инструментов. Важно будет создать необходимую законодательную базу, чтобы у наших контрагентов появилась возможность для трансграничных расчетов. Эти и другие моменты будут, безусловно, способствовать финансовому суверенитету нашей страны и, конечно же, укреплению финансового многополярного мира», — сказал Сергей Алтухов. Он подчеркнул, что работа по внедрению цифрового рубля уже началась. «Это один из способов преодоления санкционного давления на нашу финансовую систему. Это третья форма национальной валюты. Наравне с наличными и безналичными. Законопроект о цифровом рубле уже прошел первое чтение», — отметил депутат Госдумы. О планах запуска цифрового рубля заявляли в Центробанке РФ. Регулятор заверил, что платформа будет безопасной и слежка за россиянами с ее помощью будет невозможна.