В Перми в рамках импортозамещения будут производить ветпрепараты

15 июня 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Один из крупнейших производителей лекарств откроет в Перми производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми планируется запустить производство ветеринарных препаратов. Компания «Фармасинтез» рассматривает регион как площадку для размещения здесь производства. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ). «Подписан меморандум о запуске проекта в Перми по созданию производства ветеринарных препаратов в части технического суверенитета или импортозамещения. Компания „Фармасинтез“ сейчас рассматривает пермскую особую экономическую зону как одну из площадок для размещения производств ветеринарных препаратов», — рассказал Махонин. Группа компания «Фармасинтез» — один из крупнейших производителей лекарственных препаратов на территории России. На сегодняшний день заводы компании открыты в пяти городах.

В Перми планируется запустить производство ветеринарных препаратов. Компания «Фармасинтез» рассматривает регион как площадку для размещения здесь производства. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ). «Подписан меморандум о запуске проекта в Перми по созданию производства ветеринарных препаратов в части технического суверенитета или импортозамещения. Компания „Фармасинтез“ сейчас рассматривает пермскую особую экономическую зону как одну из площадок для размещения производств ветеринарных препаратов», — рассказал Махонин. Группа компания «Фармасинтез» — один из крупнейших производителей лекарственных препаратов на территории России. На сегодняшний день заводы компании открыты в пяти городах.