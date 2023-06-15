В Перми в рамках импортозамещения будут производить ветпрепараты

В Перми планируется запустить производство ветеринарных препаратов. Компания «Фармасинтез» рассматривает регион как площадку для размещения здесь производства. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ).
«Подписан меморандум о запуске проекта в Перми по созданию производства ветеринарных препаратов в части технического суверенитета или импортозамещения. Компания „Фармасинтез“ сейчас рассматривает пермскую особую экономическую зону как одну из площадок для размещения производств ветеринарных препаратов», — рассказал Махонин.
Группа компания «Фармасинтез» — один из крупнейших производителей лекарственных препаратов на территории России. На сегодняшний день заводы компании открыты в пяти городах.
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