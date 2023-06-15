В Перми в рамках импортозамещения будут производить ветпрепараты

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Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
Один из крупнейших производителей лекарств откроет в Перми производство Фото:

В Перми планируется запустить производство ветеринарных препаратов. Компания «Фармасинтез» рассматривает регион как площадку для размещения здесь производства. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ).

«Подписан меморандум о запуске проекта в Перми по созданию производства ветеринарных препаратов в части технического суверенитета или импортозамещения. Компания „Фармасинтез“ сейчас рассматривает пермскую особую экономическую зону как одну из площадок для размещения производств ветеринарных препаратов», — рассказал Махонин.

Группа компания «Фармасинтез» — один из крупнейших производителей лекарственных препаратов на территории России. На сегодняшний день заводы компании открыты в пяти городах.

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В Перми планируется запустить производство ветеринарных препаратов. Компания «Фармасинтез» рассматривает регион как площадку для размещения здесь производства. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ). «Подписан меморандум о запуске проекта в Перми по созданию производства ветеринарных препаратов в части технического суверенитета или импортозамещения. Компания „Фармасинтез“ сейчас рассматривает пермскую особую экономическую зону как одну из площадок для размещения производств ветеринарных препаратов», — рассказал Махонин. Группа компания «Фармасинтез» — один из крупнейших производителей лекарственных препаратов на территории России. На сегодняшний день заводы компании открыты в пяти городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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