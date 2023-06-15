Пермскую судоверфь поддержит инвесткомпания АФК «Система»

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В Перми планируется производство электросудов Фото:

Власти Прикамья подписали соглашение с частным инвестором о развитии пермской судоверфи. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписано соглашение о вхождении в предприятия пермской судоверфи холдинга АФК „Система“. Будем развивать судостроение на Каме с помощью частного инвестора», — рассказал Махонин.

Переговоры о развитии судостроения инвесткомпания «Система» вела с осени 2022 года. В планах компании открыть в Перми производство электросудов.

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Власти Прикамья подписали соглашение с частным инвестором о развитии пермской судоверфи. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Подписано соглашение о вхождении в предприятия пермской судоверфи холдинга АФК „Система“. Будем развивать судостроение на Каме с помощью частного инвестора», — рассказал Махонин. Переговоры о развитии судостроения инвесткомпания «Система» вела с осени 2022 года. В планах компании открыть в Перми производство электросудов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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