Пермскую судоверфь поддержит инвесткомпания АФК «Система»

15 июня 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

В Перми планируется производство электросудов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Прикамья подписали соглашение с частным инвестором о развитии пермской судоверфи. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Подписано соглашение о вхождении в предприятия пермской судоверфи холдинга АФК „Система“. Будем развивать судостроение на Каме с помощью частного инвестора», — рассказал Махонин. Переговоры о развитии судостроения инвесткомпания «Система» вела с осени 2022 года. В планах компании открыть в Перми производство электросудов.

Власти Прикамья подписали соглашение с частным инвестором о развитии пермской судоверфи. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Подписано соглашение о вхождении в предприятия пермской судоверфи холдинга АФК „Система“. Будем развивать судостроение на Каме с помощью частного инвестора», — рассказал Махонин. Переговоры о развитии судостроения инвесткомпания «Система» вела с осени 2022 года. В планах компании открыть в Перми производство электросудов.