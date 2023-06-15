Пермскую судоверфь поддержит инвесткомпания АФК «Система»

В Перми планируется производство электросудов
Власти Прикамья подписали соглашение с частным инвестором о развитии пермской судоверфи. Об этом URA.RU сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Подписано соглашение о вхождении в предприятия пермской судоверфи холдинга АФК „Система“. Будем развивать судостроение на Каме с помощью частного инвестора», — рассказал Махонин.
Переговоры о развитии судостроения инвесткомпания «Система» вела с осени 2022 года. В планах компании открыть в Перми производство электросудов.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!