Экономист назвала неочевидные налоги, о которых россияне могут не знать

Экономист Хрусталева предупредила о налоге с прощенных долгов

18 июня 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Льготный вклад может обернуться повышенной ставкой по налогам, сказала Анастасия Хрусталева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам придется заплатить налог за материальную помощь, с прощенного банковского долга, а также за доходы по льготному вкладу. Об этом URA.RU рассказала старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Можно попасть в ситуацию, когда получатель не считает полученную сумму налогооблагаемой базой. Отсюда появляются риски образования недоимок и наложения штрафных санкций. Например, на карту пришла крупная сумма от брата или деньги поступают от него регулярно. На деле это финансовая помощь, она безвозмездная, в рамках семьи. Однако банки могут расценить это доходом, особенно когда родственная связь не очевидно прослеживается, а назначение платежей не указано. При любых подобных ситуациях, если получатель не докажет, что эти суммы не являются его доходом, контролирующие органы и налоговая могут насчитать налог», — сказала Анастасия Хрусталева. Другой неочевидной причиной начисления налогов будет считаться списание долга по кредиту, сообщила экономист. «Бывют ситуации, когда у заемщика длительное время „висел“ просроченный кредит, денег погашать его не было, банк предлагает ему списать кредит, если он подпишет соглашение о прощении долга. Согласно закону, такое действие расценивается с точки зрения налогообложения как получение дохода. Ведь гражданин сэкономил деньги, которые ему изначально не причитались. С суммы прощеного долга он должен будет заплатить налог, хотя на радостях от избавления от кредита об этом часто забывают», — отметила эксперт. По ее словам, в банковской сфере есть ситуации, в которых неочевидно можно стать налогоплательщиком за льготные вклады. «В данном случае считается, что вкладчик получил материальную выгоду, использовав льготные условия банковских услуг. Доход по вкладу будет облагаться по повышенной ставке в определенных случаях и пропорциях увеличения ставки по вкладу», — подчеркнула собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам придется заплатить налог за материальную помощь, с прощенного банковского долга, а также за доходы по льготному вкладу. Об этом URA.RU рассказала старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Можно попасть в ситуацию, когда получатель не считает полученную сумму налогооблагаемой базой. Отсюда появляются риски образования недоимок и наложения штрафных санкций. Например, на карту пришла крупная сумма от брата или деньги поступают от него регулярно. На деле это финансовая помощь, она безвозмездная, в рамках семьи. Однако банки могут расценить это доходом, особенно когда родственная связь не очевидно прослеживается, а назначение платежей не указано. При любых подобных ситуациях, если получатель не докажет, что эти суммы не являются его доходом, контролирующие органы и налоговая могут насчитать налог», — сказала Анастасия Хрусталева. Другой неочевидной причиной начисления налогов будет считаться списание долга по кредиту, сообщила экономист. «Бывют ситуации, когда у заемщика длительное время „висел“ просроченный кредит, денег погашать его не было, банк предлагает ему списать кредит, если он подпишет соглашение о прощении долга. Согласно закону, такое действие расценивается с точки зрения налогообложения как получение дохода. Ведь гражданин сэкономил деньги, которые ему изначально не причитались. С суммы прощеного долга он должен будет заплатить налог, хотя на радостях от избавления от кредита об этом часто забывают», — отметила эксперт. По ее словам, в банковской сфере есть ситуации, в которых неочевидно можно стать налогоплательщиком за льготные вклады. «В данном случае считается, что вкладчик получил материальную выгоду, использовав льготные условия банковских услуг. Доход по вкладу будет облагаться по повышенной ставке в определенных случаях и пропорциях увеличения ставки по вкладу», — подчеркнула собеседница агентства.