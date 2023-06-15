В Свердловской области нашли зараженную свинину

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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, свинина, мясокомбинат, мясо, туша свиньи, туша животного
Свинина была заражена сальмонеллой Фото:

В Свердловской области выявили свинину, зараженную сальмонеллой, сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. Сотрудники ведомства примут экстренные меры, чтобы защитить покупателей.

«Сотрудники испытательной лаборатории Свердловского рефцентра Россельхознадзора нашли свинину, которая заражена сальмонеллой группы Е. Специалисты рефцентра примут экстренные меры, чтобы обезопасить потребителей», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Бактерии могли попасть в продукт при нарушении санитарных правил или хранения и перемещения продукции, отметили в рефцентре. Сальмонеллы являются возбудителями кишечной инфекции — сальмонеллеза, которая устойчива к антибиотикам и дезсредствам.

Ранее в Свердловской области нашли мороженое с тремя видами антибиотиков. Мороженое выявили химики-аналитики, они же сообщили производителю лакомства, чтобы на производстве приняли меры и делали безопасный продукт.

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В Свердловской области выявили свинину, зараженную сальмонеллой, сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. Сотрудники ведомства примут экстренные меры, чтобы защитить покупателей. «Сотрудники испытательной лаборатории Свердловского рефцентра Россельхознадзора нашли свинину, которая заражена сальмонеллой группы Е. Специалисты рефцентра примут экстренные меры, чтобы обезопасить потребителей», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Бактерии могли попасть в продукт при нарушении санитарных правил или хранения и перемещения продукции, отметили в рефцентре. Сальмонеллы являются возбудителями кишечной инфекции — сальмонеллеза, которая устойчива к антибиотикам и дезсредствам. Ранее в Свердловской области нашли мороженое с тремя видами антибиотиков. Мороженое выявили химики-аналитики, они же сообщили производителю лакомства, чтобы на производстве приняли меры и делали безопасный продукт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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