В Свердловской области разыскивают 30-летнего мужчину. Фото

15 июня 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 12 июня (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области пропал 30-летний Александр Марковский, он ушел из дома 12 июня. Его разыскивают в Екатеринбурге и Реже, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». «Помогите найти 30-летнего Александра Марковского, который пропал 12 июня. Он может находиться в Реже или Екатеринбурге», — рассказали волонтеры в соцсети. Приметы Марковского: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Он был одет в серый трикотажный костюм, черные кроссовки с оранжевыми вставками. Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то позвоните волонтерам по номеру 8 (904) 547-27-43 или 8 (953) 601-80-76. Также можно сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52. Мужчину ищут в Реже и Екатеринбурге Фото: сообщество «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Свердловской области пропал 30-летний Александр Марковский, он ушел из дома 12 июня. Его разыскивают в Екатеринбурге и Реже, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». «Помогите найти 30-летнего Александра Марковского, который пропал 12 июня. Он может находиться в Реже или Екатеринбурге», — рассказали волонтеры в соцсети. Приметы Марковского: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Он был одет в серый трикотажный костюм, черные кроссовки с оранжевыми вставками. Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то позвоните волонтерам по номеру 8 (904) 547-27-43 или 8 (953) 601-80-76. Также можно сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.