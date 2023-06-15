15 июня 2023

В Свердловской области разыскивают 30-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , депутат, чиновник, законодательное собрание со, мужчина в костюме
Мужчина ушел из дома 12 июня (архивное фото) Фото:

В Свердловской области пропал 30-летний Александр Марковский, он ушел из дома 12 июня. Его разыскивают в Екатеринбурге и Реже, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

«Помогите найти 30-летнего Александра Марковского, который пропал 12 июня. Он может находиться в Реже или Екатеринбурге», — рассказали волонтеры в соцсети.

Приметы Марковского: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Он был одет в серый трикотажный костюм, черные кроссовки с оранжевыми вставками.

Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то позвоните волонтерам по номеру 8 (904) 547-27-43 или 8 (953) 601-80-76. Также можно сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.

Мужчину ищут в Реже и Екатеринбурге
Мужчину ищут в Реже и Екатеринбурге
Фото:

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В Свердловской области пропал 30-летний Александр Марковский, он ушел из дома 12 июня. Его разыскивают в Екатеринбурге и Реже, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». «Помогите найти 30-летнего Александра Марковского, который пропал 12 июня. Он может находиться в Реже или Екатеринбурге», — рассказали волонтеры в соцсети. Приметы Марковского: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Он был одет в серый трикотажный костюм, черные кроссовки с оранжевыми вставками. Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то позвоните волонтерам по номеру 8 (904) 547-27-43 или 8 (953) 601-80-76. Также можно сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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