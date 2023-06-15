В Свердловской области пропал 30-летний Александр Марковский, он ушел из дома 12 июня. Его разыскивают в Екатеринбурге и Реже, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
«Помогите найти 30-летнего Александра Марковского, который пропал 12 июня. Он может находиться в Реже или Екатеринбурге», — рассказали волонтеры в соцсети.
Приметы Марковского: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Он был одет в серый трикотажный костюм, черные кроссовки с оранжевыми вставками.
Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то позвоните волонтерам по номеру 8 (904) 547-27-43 или 8 (953) 601-80-76. Также можно сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.
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